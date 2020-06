Angelina Jolie dévoile les vraies raisons de sa séparation avec Brad Pitt

Quatre ans après sa séparation, Angelina Jolie s’est finalement confiée sur la fin de sa relation avec Brad Pitt.

Dans une entrevue avec le magazine Vogue, l’actrice de 45 ans a révélé avoir mis un terme à son mariage pour le «bien-être» de ses six enfants. Le couple, qui a été marié pendant deux ans, s’est séparé en 2016 avant de conclure une entente pour la garde de leurs enfants. Les deux acteurs n’avaient encore jamais parlé publiquement de cette fin abrupte.

«Je me suis séparée pour le bien-être de ma famille. C’était la bonne décision. Je continue à panser leurs blessures», a-t-elle dévoilé.

«Plusieurs personnes ont profité de mon silence. Mes enfants ont lu de nombreux mensonges à propos d’eux-mêmes dans les médias. À chaque fois, je leur rappelle qu’ils connaissent la vérité et qu’ils peuvent penser par eux-mêmes», a-t-elle confié.

L’actrice a également déclaré être très fière de ses enfants qui sont maintenant âgés entre 11 et 18 ans. Elle a avoué être très reconnaissante qu’ils aient accepté sa rupture.

Lors du début de sa relation avec Brad Pitt en 2005, Angelina Jolie avait déjà deux enfants : un fils, Maddox, et une fille, Zahara. L’acteur avait alors accepté de les adopter. Le couple avait ensuite eu quatre autres enfants : Pax, Shiloh et les jumeaux Vivienne et Knox.