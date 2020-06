Céline Dion la chanteuse préférée des Français

Céline Dion a toujours la cote en France. Selon une nouvelle étude, la diva québécoise arrive au 9e rang du palmarès des artistes préférés des Français.

• À lire aussi: Tournée TD musiparc: des airs de festival

• À lire aussi: Un projet de 800 M$ autour de l’ancienne maison de Céline Dion

• À lire aussi: De l’humour en salle dès lundi

Céline Dion est l’artiste féminine le plus haut placée, devant Angèle (16e) et Mylène Farmer (26e). Seules deux autres représentantes du Québec apparaissent au top 100 : Cœur de pirate (46e) et Lara Fabian (58e).

Ces résultats proviennent du sondage annuel du site de musique RIFFX by Crédit Mutuel, lequel a été réalisé par l’institut Yougov les 1er au 2 juin derniers auprès d’un échantillon «représentatif» de 1006 adultes, écrit-on.

Le classement est dominé par Jean-Jacques Goldman, un fidèle collaborateur de Céline Dion. L’auteur-compositeur derrière l’album D’eux devance Indochine et Francis Cabrel.

Les hommes occupent les deux tiers du palmarès. De Stromae (5e) à Philippe Katerine (92e), en passant par Renaud (8e), Patrick Bruel (19e) et Adamo (72e). Côté féminin, signalons la présence de Christine and the Queens (44e), Patricia Kaas (54e) et Vanessa Paradis (63e).