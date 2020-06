Conditions des futurs préposés: une injustice pour les autres travailleurs, dénoncent les syndicats

Les conditions promises par le gouvernement Legault aux futurs préposés aux bénéficiaires, soit du temps plein et un salaire de 49 000$, vont provoquer des iniquités chez les travailleurs de la santé, et les syndicats n’entendent pas en rester là.

«Nous allons nous battre pour nous assurer que vous n’êtes pas discriminés dans toute l’application de cette affaire. [...] C’est en train de déchirer le monde, nous autres on n’en restera pas là, on va confronter le gouvernement. Ce n’est pas vrai qu’on va abandonner les gens qui sont déjà là et qui ont fait le travail pendant la crise de la COVID», explique en entrevue Jeff Begley, de la CSN qui représente 35 000 préposés aux bénéficiaires dans la province.

En effet, il s’avère particulier pour un préposé qui a plus d’expérience, plus d’ancienneté et qui travaille à temps partiel de devoir former un nouveau préposé mieux payé qui a de meilleures conditions.

Ce sentiment d’injustice est également partagé par les infirmières auxiliaires de la province. Selon leur syndicat local de Laval, pour qu’une infirmière auxiliaire puisse recevoir un salaire de 26$, elle doit passer six échelons, et donc travailler cinq ans pour arriver au salaire promis aux nouveaux préposés.

Le syndicat des auxiliaires ne veut pas de querelles entre les travailleurs et juge que c’est au gouvernement Legault d’arrimer les choses.

«Je ne voudrais pas qu’on tombe dans une guerre de clochers, on ne peut pas en vouloir aux préposés aux bénéficiaires qui arrivent. Il faut concentrer nos énergies sur le gouvernement qui à la base fait des règles qui ne sont pas justes», a dénoncé de son côté Isabelle Dumaine, présidente du Syndicat des infirmières, inhalothérapeutes et infirmières auxiliaires de Laval.

«Je ne peux pas en vouloir à une préposée aux bénéficiaires parce que le gouvernement essaie de bonifier. Des fois, on se demande si ce n’est pas la bonne vieille méthode diviser pour mieux régner. On va continuer de revendiquer de meilleures conditions pour les membres qu’on représente, ça, c’est sûr», a-t-elle ajouté.

Pas moins de 10 000 personnes sont à apprendre le métier de préposé aux bénéficiaires actuellement, une formation express, payée, visant à donner aux centres d’hébergement du personnel qui en manque cruellement depuis de nombreuses années.