Déconfinement des restaurants: il faut assouplir les mesures, car l’industrie «s’en va dans le mur»

Complexes, difficiles à appliquer et parfois même risquées pour les employés: les mesures mises en place pour le déconfinement des restaurants ne font pas que transformer l’expérience des clients, mais elles causent également bien des maux de tête à de plus petits restaurateurs.

«Il faut [que le gouvernement] s’ajuste parce que c’est une industrie qui s’en va dans le mur», a lancé sans détour Richard Lafrance, propriétaire des restaurants L’Impérial et Robusto à Granby, à QUB radio, vendredi.

Selon lui, les paramètres imposés aux restaurateurs pour le déconfinement sont adaptés surtout aux grandes enseignes et ne prennent pas en considération la réalité des établissements plus artisanaux, où l’ambiance et l’expérience occupent une place primordiale.

En entrevue avec Benoit Dutrizac, M. Lafrance s’est aussi inquiété pour ses cuisiniers, pour qui le port du masque peut s’avérer carrément dangereux dans une cuisine où la chaleur est intense, particulièrement en pleine canicule.

