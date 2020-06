Enfin, la danse!

Jean-Marc Généreux se réjouit du déconfinement des écoles de danse, mais le long silence du gouvernement a laissé des traces.

Tel qu’annoncé cette semaine par Isabelle Charest, la ministre déléguée à l’Éducation, les studios de danse du Québec pourront rouvrir leurs portes lundi. Bien que quelques inquiétudes subsistent, Jean-Marc Généreux raconte avoir accueilli cette nouvelle avec soulagement.

«C’est une nette amélioration, mais pendant longtemps, personne ne parlait de nous, déclare le célèbre chorégraphe. Ça montre qu’on continue d’être les négligés du domaine artistique.»

«Je n’ai pas envie de pleurer sur l’épaule de personne, mais parce qu’on a fait beaucoup de bruit par rapport aux gyms, je dois le dire : la danse, c’est aussi bénéfique. Ça donne confiance aux gens. On sous-estime beaucoup ses effets thérapeutiques.»

Un risque

Jean-Marc Généreux sait que Danse et distanciation physique font rarement bon ménage. Il militait néanmoins pour une reprise des activités parce qu’il craignait qu’en laissant les écoles de danse fermées, sa communauté risque de perdre plusieurs jeunes talents. «C’est les Team White, c’est les Rahmane de demain qu’on n’aurait plus revus parce qu’ils n’avaient pas de place pour s’exprimer.»

«Quand les danseurs se retrouvent en groupe, ils créent des familles, poursuit l’ex-champion mondial de danse sportive. Si on n’est plus capable de créer ces familles, c’est des orphelins qu’on va créer.»

Durement touché

La COVID-19 a durement touché Jean-Marc Généreux. Côté professionnel, au Québec, la troisième saison de Révolution a été repoussée à 2021. La tournée à guichets fermés qui accompagnait la deuxième saison a été suspendue au début du confinement, au mois de mars. En France, TF1 n’a toujours pas confirmé le report de Danse avec les stars, la compétition dans laquelle il occupe un poste de juge depuis 2011. «Ils n’ont pas encore pris de décision, précise Généreux. Ce que je sais, c’est qu’ils étudient toutes les possibilités.»

Même chose pour So You Think You Can Dance, la populaire émission américaine à laquelle il participe depuis plus d’une dizaine d’années comme chorégraphe. Le réseau américain FOX vient d’annuler son édition 2020. «Je suis un éternel optimiste, mais c’est quand même difficile de voir le bout du tunnel», avoue Généreux.

«On m’a demandé d’enseigner sur Zoom, poursuit l’expert en danse latine. Je n’ai pas dit non, mais c’est un peu comme jouer au hockey sur une console pour jeux vidéo. C’est deux dimensions. Enlever le contact humain en danse, c’est fatal.»

Jean-Marc Généreux poursuit l’écriture d’un livre et prépare une conférence.

Prudence

Du point de personnel, la pandémie amène également son lot de stress sur Jean-Marc et son épouse, France Mousseau. Parents d’une jeune fille prénommée Francesca qui souffre du syndrome de Rett, une maladie génétique qui perturbe le développement du cerveau, ils redoublent de précaution pour éviter le pire.

«Ma fille ne peut pas marcher. Elle ne peut pas parler. Elle fait de l’épilepsie. Niveau respiration, si elle attrape la COVID-19, c’est fini. C’est pour ça qu’on fait extrêmement attention. Quand je fais mon épicerie, c’est le masque, c’est les gants... Le monde me regarde bizarre, mais je m’en fous. Je sais pourquoi je fais tout ça.»