Formation de préposé: des places restantes au Bas-Saint-Laurent

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent n’a pas pu combler l’ensemble des 154 places disponibles pour la formation rémunérée de préposé aux bénéficiaires qui débuté lundi.

Malgré 1400 candidatures reçues, la PDG Isabelle Malo a mentionné qu’une grande partie n’a pu être rejointe ou ne s’est pas qualifiée. Les horaires instables ont aussi découragé plusieurs candidats.

Le seul territoire à afficher complet est celui de Rimouski avec 44 étudiants. Trois places restaient disponibles pour Kamouraska et Rivière-du-Loup. Le programme n’a pas eu le succès escompté pour Les Basques et le Témiscouata où la commission scolaire du Fleuve et des Lacs a accueilli 37 futurs préposés sur une capacité de 44. Dans la Matanie, 20 des 22 bourses d’études ont été attribuées.

«Est-ce que j’en aurais pris plus? Assurément que j’en aurais pris plus. Ça va probablement combler les besoins à ce moment-ci. Mais la main-d’œuvre est mouvement constant avec des départs en vacances et à la retraite. Nous en aurons besoin davantage. J’espère avec un enthousiasme "raisonnable" qu’on puisse avoir des candidats pour une deuxième cohorte», indique Isabelle Malo, PDG du CISSS du Bas-Saint-Laurent

À l’échelle nationale, plus de 90 000 personnes ont initialement levé la main pour faire partie des 10 000 étudiants rémunérés 17$ l’heure. Une cohorte de 2000 viendra s’ajouter cet automne. Isabelle Malo espère que davantage de Bas-Laurentiens se montreront intéressés.