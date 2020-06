La Floride sème l’inquiétude dans le sport professionnel

Les multiples cas de COVID-19 signalés vendredi chez les athlètes des différentes ligues sportives professionnelles nord-américaines qui s’entraînent présentement en Floride assombrissent les perspectives de retour au jeu, autant dans la Ligue nationale de hockey (LNH), le baseball majeur, la Major League Soccer (MLS) que dans la NBA.

La Floride connait présentement une augmentation du nombre de cas de coronavirus ce qui pourrait contrecarrer les plans de reprise dans certaines ligues. En effet, la MLS et la NBA prévoyaient relancer leurs activités en juillet, à Orlando.

Dans la MLS, l’Atlanta United et l’Inter Miami CF ont rapporté, vendredi, chacun un nouveau cas de COVID-19 parmi leurs joueurs. Les deux athlètes ne présentent pas de symptômes et ont été placés en isolement. Tout comme l’Impact de Montréal, les clubs d’Atlanta et de Miami ont repris plus tôt en semaine les entraînements collectifs en vue du grand tournoi, qui doit s’amorcer le 8 juillet en Floride.

Les Phillies durement touchés

Du côté du baseball majeur, il n’y a pas seulement les négociations entre la ligue et les joueurs qui pourraient compliquer le retour au jeu. En effet, les Phillies de Philadelphie ont annoncé vendredi que huit membres de leur organisation, dont cinq joueurs, sont atteints du coronavirus.

Les personnes infectées ont toutes fréquenté le centre d’entraînement de l’équipe à Clearwater, en Floride. Plusieurs autres membres de la formation attendent présentement le résultat de leurs tests de dépistage.

Quant à eux, les Blue Jays de Toronto ont été contraints de fermer leur centre d’entraînement floridien, à Dunedin, après qu’un joueur eut présenté des symptômes de la COVID-19. Selon le réseau ESPN, le joueur concerné serait un lanceur et aurait passé du temps avec les équipes mineures des Phillies. Il est présentement en attente du résultat de son test.

Le Lightning foudroyé

Dans la LNH, le Lightning de Tampa Bay a dû mettre un frein à la phase 2 du protocole de retour au jeu après que trois joueurs et deux membres du personnel eurent obtenu des diagnostics positifs à la COVID-19. La formation de la Floride a d’ailleurs dû fermer son complexe d’entraînement.

Aucun nouveau cas n’a été déclaré vendredi par la NBA, qui prévoit un retour au jeu le 31 juillet, à Orlando. L’inquiétude n’est pas moins présente.