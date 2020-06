Un important feu de forêt toujours hors contrôle au Lac Saint-Jean

Un feu de forêt hors de contrôle dans le secteur Chute-des-Passes, au nord du Lac-Saint-Jean, progresse de façon fulgurante. Vendredi, la superficie ravagée était six fois plus importante que la veille.

L’incendie, d’une rare ampleur, affecte maintenant plus de 27 000 hectares de forêt.

Le brasier donne du fil à retordre aux pompiers forestiers. Comme il est agressif et imprévisible, la SOPFEU ne peut pas déployer de pompiers au sol.

Des attaques ponctuelles sont donc effectuées avec des avions-citernes. L’objectif est d’abord de circonscrire l’incendie pour ensuite procéder à l’extinction.

Selon la SOPFEU, les flammes progressent actuellement vers le Réservoir Pipmuacan, où des centaines de personnes ont des chalets et des camps de chasse.

«Si vous êtes dans ces secteurs-là, évacuez. Et ceux qui sont dans le périmètre du feu, ne vous présentez pas. On a toujours des points de barrage», indique la porte-parole de la SOPFEU, Josée Poitras.

Plusieurs villégiateurs sont inquiets. À la Zec Chutes-des-passes, il y a deux jours, on comptait plus de 250 personnes qui étaient en expédition en forêt.

«Les gens ont de plus en plus des grosses installations en forêt donc il y a beaucoup d’inquiétudes et c’est normal, parce que ça fait longtemps qu’on n’a pas eu un feu d’une telle ampleur», a commenté le coordonnateur de la Zec Chute-des-Passes.

La SOPFEU a demandé du renfort à ses pompiers des autres bases qui seront prêts à intervenir dès que les conditions le permettront.