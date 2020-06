Les joueurs noirs de la MLS se mobilisent

Plusieurs joueurs noirs de la Major League Soccer se sont réunis, vendredi, afin de fonder un groupe qui luttera contre le racisme et les inégalités à travers la ligue.

Le regroupement, nommé Coalition des joueurs noirs de la MLS, abordera de front les questions d’inégalités raciales dans la ligue, soutiendra la lutte contre le racisme dans le monde du soccer et aura un impact positif sur les communautés noires à travers les États-Unis et le Canada, a-t-il été indiqué par voie de communiqué.

Plus de 70 joueurs se sont ralliés à la cause pour l’instant. Le conseil d’administration sera composé de l'ancien joueur de l'Impact de Montréal Quincy Amarikwa de même que Ray Gaddis, CJ Sapong, Kendall Waston, Jeremy Ebobisse, Sean Johnson, Bill Hamid, Earl Edwards fils, Jalil Anibaba, Kei Kamara et Ike Opara. Le défenseur du Toronto FC Justin Morrow agira à titre de directeur exécutif de la Coalition.

Le groupe a mentionné vouloir aider en fournissant de l’argent pour aider les communautés noires et en instaurant des initiatives de promotion de l’éducation et un programme de mentorat. La Coalition travaillera également de concert avec le circuit Garber et l’Association des joueurs de la MLS. Cette dernière a d’ailleurs effectué un don de 75 000 $.