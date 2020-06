Manifestation du personnel en soins à domicile à Trois-Rivières

Le personnel de la santé multiple les actions pour se faire entendre. Vendredi midi, c'était au tour des employés des soins à domicile de la Mauricie.

Les auxiliaires aux services de santé et sociaux demandent au premier ministre François Legault d'agir et d'éliminer la discrimination salariale.

Une manifestation a eu lieu devant le CLSC Laviolette de Trois-Rivières. Les auxiliaires souhaitent être reconnus à leur juste valeur. Depuis l'arrivée de la loi 90, leurs tâches se sont alourdies, mais le salaire n'a pas changé.

«On parle de l'équité salariale à Trois-Rivières, nous sommes le deuxième, si ce n’est pas le premier territoire où on donne le plus de soins délégués infirmiers de la province», a exprimé Pascal Bastarache, président du Syndicat du personnel paratechnique, services auxiliaires et de métiers.

Il y a 600 auxiliaires aux services de santé et sociaux en Mauricie et 6000 dans la province.

«On est essentiel les ASSS en soins à domicile. Pour l’équité salariale, le premier ministre ne peut pas se servir de son statut pour modifier la loi afin de ne pas régler les plaintes», a indiqué Nathalie Bourque, porte-parole de l’AAFSQ.