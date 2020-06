Plus de 350 nouveaux cas de COVID-19 enregistrés au pays

Plus de 350 personnes ont été déclarées positives à la COVID-19 à l’échelle du pays vendredi.

Selon les données compilées en fin d’après-midi, l'Ontario et le Québec ont respectivement rapporté 178 et 167 nouveaux cas.

Ces cas additionnels font monter à 100 574 le nombre total de personnes au pays qui ont été infectées par le nouveau coronavirus depuis le début de la crise.

Les autorités fédérales de la Santé publique ont noté que la journée de vendredi marquait le 100e jour depuis la signalisation du premier cas au pays.

«Au cours de la dernière semaine, le nombre de nouveaux cas signalés chaque jour en moyenne a été inférieur à 400, ce qui représente moins d’un quart des 1700 cas signalés environ chaque jour pendant le pic de l’épidémie à la fin du mois d’avril», a noté le Dr Howard Njoo.

Ce recul des nouvelles contaminations contraste avec le nombre de tests. «À l’échelle nationale, nous avons testé plus de 254 000 personnes au cours de la dernière semaine seulement, soit le nombre le plus élevé de personnes testées au cours de n’importe quelle semaine jusqu’à maintenant», a ajouté le médecin.

C’est aussi le cas avec le nombre moyen des décès signalés par jour, qui est passé de 177 décès pendant le pic au début du mois de mai à 39 décès au cours des sept derniers jours.

Depuis le début, 8346 patients ont perdu leur combat contre cette maladie, dont 11 de plus en Ontario et 35 de plus au Québec, vendredi.

Au total, la Belle Province compte 5375 décès et 54 550 personnes infectées à ce jour.

En Ontario, il y a eu 33 095 cas de contamination et 2564 pertes de vie. Vendredi, le gouvernement Ford a dévoilé son plan pour le retour à l’école en septembre avec trois scénarios, mais qui laisse aux parents le choix d'un apprentissage en ligne amélioré pour leurs enfants.

Le premier choix est celui d’un retour comme avant, mais avec la mise en place de protocoles de santé publique améliorés. Le troisième choix est celui de l’apprentissage à domicile tandis que le second est un modèle alternatif entre les deux précédents choix.

Ailleurs au Canada, la situation continuait de s’améliorer. Au Nouveau-Brunswick, aucun nouveau cas n’a été rapporté vendredi, si bien que la province a annoncé la prochaine étape de la phase jaune (réouverture graduelle des entreprises et activités) de son plan de déconfinement.

«Les deux tiers des entreprises du Nouveau-Brunswick ont complètement repris leurs activités, ce qui représente une proportion plus importante que dans toute autre province. Nous sommes sur la bonne voie, en prenant les décisions difficiles et en adoptant les mesures nécessaires alors que nous composons avec cette nouvelle normalité», a dit le premier ministre Blaine Higgs.

La situation au Canada

Québec: 54 550 cas (5375 décès)

Ontario: 33 095 cas (2564 décès)

Alberta: 7579 cas (152 décès)

Colombie-Britannique: 2783 cas (168 décès)

Nouvelle-Écosse: 1061 cas (62 décès)

Saskatchewan: 716 cas (13 décès)

Manitoba: 309 cas (7 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 261 cas (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 164 cas (2 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 27 cas

Yukon: 11 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Nunavut: 0 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 100 574 cas (8346 décès)