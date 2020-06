Plusieurs interdictions d’arrosage en vigueur autour de Montréal

Plusieurs villes de la région de Montréal interdisent à leurs citoyens d’arroser leurs pelouses en raison de l’avertissement de chaleur extrême au cours des prochains jours et de la forte consommation d’eau potable prévue.

• À lire aussi: Des records de chaleur pourraient être battus ce week-end

Sur la Rive-Sud, les villes de l’agglomération de Longueuil, soit Boucherville, Brossard, Longueuil, Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Lambert ont publié un avis à cet effet.

«Ces mesures préventives et temporaires visent à garantir l'approvisionnement en eau potable en cette période de haute consommation», mentionne l’avis.

L’interdiction touche, outre l’arrosage des pelouses, le remplissage des piscines, le lavage des voitures et le nettoyage des entrées d’auto, entre autres. L’arrosage manuel des fleurs et des jardins est permis et, pour les pelouses, une exception est prévue dans le cas d’un nouvel aménagement et si on détient un permis temporaire.

L’avis est en vigueur jusqu’à nouvel ordre.

À Laval, des mesures similaires sont en vigueur jusqu'au 23 juin à minuit. Les remplissages de piscines à Laval sont toutefois tolérés selon les adresses, de même que l’arrosage des plantes et des potagers avec un pistolet à fermeture automatique.

Un peu plus au nord, les villes de Blainville, Sainte-Thérèse, Boisbriand et Mirabel ont également interdit temporairement l’arrosage des pelouses et le lavage des voitures.

Environnement Canada a émis un avertissement de chaleur sur le sud du Québec qui prévoit des valeurs combinées de température et d’humidité produisant des facteurs humidex à près de 40 d’ici mardi prochain.