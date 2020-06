Québec solidaire dénonce «un exercice comptable d’une froideur sans nom»

Le porte-parole solidaire en matière de finances, Vincent Marissal, dénonce l’obsession du gouvernement à parler d’équilibre budgétaire au moment où la province compte encore chaque jour des dizaines de morts liés à la COVID-19.

«C’est un exercice comptable d’une froideur sans nom, a-t-il déclaré, par voie de communiqué, vendredi. Après la crise monumentale qu’on vient de vivre dans nos CHSLD et dans nos hôpitaux, est-ce qu’on peut s’entendre que le retour à l’équilibre budgétaire, c’est loin d’être la priorité ?»

Vendredi, le ministre des Finances, Eric Girard, a présenté une première mise à jour économique depuis la mise en place des mesures de confinement pour lutter contre la propagation de la COVID-19.

Le Québec se dirige vers un déficit historique de 14,9 milliards $ en 2020-21 en raison de la pandémie, qui a forcé la fermeture de près de 40 % de l’économie, mais un retour à l’équilibre budgétaire est prévu d’ici cinq ans.

Pour Vincent Marissal, la priorité du gouvernement devrait plutôt être d’investir dans les services publics afin de préparer la province à une deuxième vague du virus et d’aider les petites entreprises à traverser la crise.

«Quoi que le ministre des Finances en dise, si on conjugue son intention de revenir à l’équilibre budgétaire d’ici cinq ans et son intention de ne pas hausser les impôts, on doit comprendre entre les lignes qu’il y aura austérité si la récession persiste», a-t-il affirmé.