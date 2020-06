Temps caniculaire cette fin de semaine au Québec

Le Québec vivra une fin de semaine caniculaire, qui pourrait entrainer des orages secs en fin de journée dimanche.

Le soleil sera présent partout samedi et dimanche - malgré quelques passages nuageux et des risques d’orages.

Le mercure pourrait battre des records de chaleur, puisqu’on attend 33 degrés Celsius à Montréal, Sherbrooke, Saguenay et Gatineau (facteur humidex entre 37 et 39), entre 30 et 33 degrés à Québec (35 à 39) et entre 17 et 20 degrés à Gaspé.

La nuit, le thermomètre restera au-dessus des 20 degrés dans la vallée du Saint-Laurent et de l’Outaouais, ainsi qu’en Estrie. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, les températures tomberont à 19 degrés.

La semaine prochaine sera humide, avec d’importantes précipitations durant les premiers jours, qui rafraichiront l’atmosphère, mais de peu, puisque les prévisions prévoient des températures au-dessus des 25 degrés.