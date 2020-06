Un feu roulant à l'urgence de Maisonneuve-Rosemont depuis le début de la semaine

Les patients n’ont plus peur de retourner dans les hôpitaux pour faire traiter leurs problèmes de santé qui ont été laissés de côté pendant le confinement au Québec, provoquant une surcharge de travail au cours des derniers jours dans les urgences. Un taux d’occupation exceptionnel pour ce temps-ci de l’année.

C’est le cas à Maisonneuve-Rosemont, où le chef des soins intensifs, le Dr François Marquis, constate que l’achalandage est aussi important qu’après le retour du temps des Fêtes, alors qu’en temps normal il diminue à l’été.

«Non seulement on a beaucoup de patients, mais ils sont plus malades que d’habitude», fait savoir en entrevue avec Paul Larocque sur les ondes de LCN.

Le taux d’occupation de l’urgence est de 138% à Maisonneuve-Rosemont. Pour ajouter au problème, les lits situés aux étages ne sont pas aussi disponibles qu’à l’habitude. Aux soins intensifs, il a même fallu ouvrir des lits additionnels : cinq lits ont été ajoutés.

«Mes lits débordent constamment : soins intensifs, unité coronarienne, on jongle à tous les instants. Je viens de refuser un patient qui devait être transféré à notre hôpital, on ne pouvait juste pas l’accueillir. C’est un feu roulant depuis le début de la semaine», assure le Dr Marquis.

«Ce ne sont pas des patients qui ont le COVID, mais ils nous font ressentir les effets du COVID. [...] C’est préoccupant, parce qu’avec ce niveau d’occupation, si le déconfinement fait en sorte qu’on a une recrudescence des cas, là je pars avec un hôpital plein, les urgences pleines, avec les soins intensifs pleins. Si demain matin arrivaient 20 ou 30 cas de COVID dans mon hôpital, je ne sais absolument pas où je pourrais les mettre », décrit-il.

«Oublier l’été»

La seule solution à la situation selon lui sera pour les gestionnaires et employés «d’oublier qu’on est en été».

«Il faut traiter notre temps de l’année avec les ressources nécessaires comme si on est au retour du temps des Fêtes. Je sais qu’il faut balancer les vacances, mais cet été ne sera pas normal du point de vue du système de la santé. On aura eu deux hivers», dit-il.

Bien qu’il soit conscient que le personnel de la santé a besoin de vacances, il croit néanmoins qu’il faudra maintenir un rythme de travail soutenu dans les hôpitaux, encore plus dans l’optique d’une deuxième vague possible de COVID dans la province.

«Il faut faire rouler les salles d’opération le plus possible, les cliniques externes. Faut que ça revienne à pleine vapeur! Comment balancer les vacances avec ça, c’est le plus grand défi», conclut-il.