Un nouveau circuit à vélo à Granby

Un nouveau circuit de vélo mêlant histoire et activité physique voit le jour à Granby.

Alors que plusieurs Québécois profiteront de l’été pour découvrir la Belle Province, ce nouveau circuit de huit kilomètres à faire en vélo permet de visiter 17 sites historiques, guidé par la raconteuse Liette Senay.

«Moi, je raconte des petites histoires, et non l’Histoire. C’est plus dynamique. Quoi de mieux pour en apprendre plus sur notre passé!» a lancé vendredi Mme Senay, en entrevue avec TVA Nouvelles.

Le maire de Granby, lui-même un adepte de vélo, croit que l’endroit est idéal pour implanter ce style de visite. «Je dirais que Granby ressemble un peu aux villes européennes, par l’architecture, la culture et la richesse historique», a indiqué Pascal Bonin.

Liette Senay guidera tous les groupes qui pédaleront cette boucle cette année. Elle croit pouvoir offrir le service à plus de 400 cyclistes d’ici septembre.