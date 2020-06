Victoire pour un travailleur du chantier du REM congédié

Le congédiement du représentant en santé et sécurité du chantier du Réseau express métropolitain (REM), en août 2019, n’était pas justifié.

C’est ce que vient de trancher la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) dans une décision obtenue par TVA Nouvelles.

«La preuve démontre que l’employeur n’a pas apprécié que le travailleur ait maintenu ses questionnements sur le cadenassage [...] La décision de mettre fin à l’emploi du travailleur, de façon précipitée, immédiatement après cette intervention, amène la Commission à conclure que l’employeur a voulu se débarrasser du travailleur», peut-on lire dans le document.

À l'été 2019, Delorimier Lasalle était nouvellement embauché par le consortium NouvLR, responsable des travaux de construction de cet imposant projet de transport en commun de la grande région de Montréal. Il avait été désigné par son syndicat, le Conseil provincial du Québec des métiers de la construction (International).

Après 2 à 3 semaines en poste, se posant des questions sur une situation en particulier, Delorimier Lasalle a téléphoné à la CNESST pour obtenir des éclaircissements. Cet appel n’aurait pas plu à son employeur, le consortium NouvLR, qui l’aurait mis à la porte, jugeant que son attitude était inadéquate.

La situation en question concernerait la station Canora, sous haut voltage. Sur un tel chantier, les travailleurs emploient une procédure de cadenassage pour éviter les accidents. «On s'assure que chaque travailleur a son cadenas où il y a une mise sous tension», expliquait, l’été dernier, Éric Nantel, responsable santé-sécurité du syndicat l'Inter. «Mais il n'y avait qu'un seul cadenas pour tous les travailleurs présents sur le chantier.»

Dans sa décision, la CNESST ordonne du même coup la réintégration du travailleur, avec tous ses droits et privilèges, et exige aussi de la part de l’employeur de lui verser le salaire et les avantages perdus depuis son congédiement.

Le consortium NouvLR dit que sa position dans ce dossier était la meilleure dans les circonstances.

NouvLR a reçu la décision vendredi et dispose de 45 jours pour la contester.