Plusieurs détaillants demandent la protection du gouvernement

Des détaillants estiment avoir une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Ils craignent notamment que des propriétaires d’immeubles saisissent leurs marchandises en raison des loyers impayés durant la pandémie. Ils demandent au gouvernement «de trouver une solution» pour les protéger.

Parlez-en au grand patron de La Vie en Rose. Les serrures de l’un de ses magasins à Vancouver ont été changées, alors qu’il négociait avec le propriétaire de l’immeuble pour ses frais de loyer de 25 000$ par mois.

La facture de ce bras de fer pour l’enseigne montréalaise, notamment en frais d’avocat, est grimpée à 17 000$. Ce magasin est maintenant ouvert.

Le PDG, François Roberge, raconte ne pas avoir encore vécu une situation similaire au Québec, mais il concède avoir reçu environ 25 avis de défaut de paiements de loyers sur un total de 88 magasins.

«En ce moment, nous n’avons pas de rapport de force pour négocier les baux. Sur 266 magasins au Canada, je pense que j’ai réglé 15 dossiers. Cela fait six semaines que je négocie. Je ne suis pas capable de trouver un terrain d’entente pour un partage des pertes», indique M. Roberge.

Demande de moratoire

«Nous avons toujours une épée de Damoclès au-dessus de la tête. C’est très désagréable», poursuit celui qui ne prévoit pas être contraint de faire une restructuration. Même qu’il prévoit ouvrir des magasins en 2020.

Aujourd’hui, il y a 16 succursales de la chaîne qui sont toujours fermées. Les frais de loyer du groupe de 3270 employés sont de 5 M$ par mois.

Dans une lettre transmise, mercredi, au ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, sept associations du commerce de détail et de la restauration demandent un moratoire sur les évictions commerciales et les saisies de biens.

Un article du projet de loi 61, qui a récemment été bloqué, empêchait, entre autres, les propriétaires immobiliers de résilier un bail ou de procéder à une saisie d’ici le 1er août. La CAQ a déjà affirmé qu’elle tentera de nouveau sa chance à l’automne avec ce chantier.

Ce délai est toutefois trop long, selon plusieurs associations, qui craignent d’importants bras de fer entre des locateurs et des commerçants. Ils déplorent le fait que la situation avantage les bailleurs.

«Nous demandons au gouvernement d’envoyer un signal fort en adoptant sans délai un décret permettant un moratoire sur les évictions commerciales jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le gouvernement le 13 mars 2020 et pour une période transitoire de 90 jours suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire», peut-on lire dans la missive.

Invités à quitter les lieux

Récemment, à Québec, les propriétaires de la taverne italienne Birra & Basta, du Groupe Top Resto, ont évité l’expulsion. Après avoir reçu un avis de défaut de paiements, ils ont été invités à quitter les lieux par la Fiducie Marcon-Campo. Le dossier reviendra devant les tribunaux le 25 juin.

Un sondage réalisé au mois de mai par la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante indiquait que 20% des entreprises craignent d’être expulsées de leur local. Une autre analyse plus récente mentionne que «bien que déconfinées, seulement 16% des entreprises ont vu leurs ventes revenir à la normale».

Le président du Conseil canadien du commerce de détail, Marc Fortin, tient à rappeler que l’industrie du commerce de détail et le secteur de la restauration représentent « 16 % ou 18 % » des emplois au Québec.

« Là, parfois, tu essaies de négocier avec une personne qui ne t’écoute pas. Pendant que tu as le dos tourné, il change tes serrures et il t’envoie des lettres d’avocat. Ce n’est pas une bonne façon de négocier, spécialement quand c’est le gouvernement qui a forcé cette fermeture », note M. Fortin.

Du côté du gouvernement, l’attaché de presse du ministre Fitzgibbon, Mathieu St-Amand, a indiqué au Journal que « malheureusement, les oppositions ont bloqué le projet de loi 61 et du même coup la chance que nous avions d’interdire les évictions ».

Cette semaine, l’Ontario a approuvé une mesure temporaire interdisant les expulsions.