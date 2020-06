Plusieurs grandes villes interdisent l’arrosage des pelouses

Le manque de précipitations ces dernières semaines, conjugué à la canicule qui bat son plein et à la forte demande en raison du télétravail provoqué par la pandémie, mettent les réserves en eau potable de plusieurs grandes villes du Québec à rude épreuve.

Aussi, ces derniers jours, plusieurs municipalités ont décrété une interdiction d’arrosage des pelouses, pour une durée indéterminée, afin d’assurer l’approvisionnement en eau potable pour tous.

Pour l’heure, la plus grande ville du Québec, Montréal, n’a pas encore émis d’avis d’interdiction de l’arrosage des gazons.

Voici une liste des principales villes concernées:

LAVAL

Laval interdit la consommation d’eau potable pour arroser les pelouses jusqu’au 23 juin, à minuit, la demande étant trop forte en ces temps de sécheresse et de chaleur accablante.

LÉVIS

Lévis, voisine de Québec de l’autre côté du fleuve Saint-Laurent, interdit temporairement l’arrosage des pelouses, sauf pour les nouveaux gazons et plantations pour une période de 15 jours suivant leur aménagement. On proscrit par ailleurs l’arrosage des jardins, fleurs, arbustes et autres végétaux, de laver les véhicules, de nettoyer les allées et les aires de stationnement ainsi que de remplir les piscines.

LONGUEUIL

Longueuil interdit jusqu’à nouvel ordre l’arrosage des pelouses, le remplissage des piscines, le lavage des voitures, le nettoyage des entrées d’auto, des trottoirs et des patios ou l’utilisation d’un appareil de réfrigération ou de climatisation fonctionnant avec de l’eau potable. Dans l’agglomération de Longueuil, les villes de Boucherville, Brossard, Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Lambert ont emboité le pas et émis les mêmes interdictions.

QUÉBEC

La Ville de Québec interdit depuis mercredi dernier l’arrosage des pelouses et l’usage de l’eau potable pour nettoyer ou remplir sa piscine. On ne peut non plus laver son véhicule, nettoyer des stationnements ou des revêtements extérieurs.

RIMOUSKI

Rimouski interdit à ses citoyens d’arroser les pelouses depuis le 17 juin, et ce, pour une durée indéterminée. Le lavage des véhicules et des entrées de cour est aussi proscrit jusqu’à avis contraire. Le remplissage des piscines demeure permis, une fois par année.

TROIS-RIVIÈRES

Trois-Rivières a émis elle aussi un avis d’interdiction d’arrosage, sauf pour les résidents détenant déjà un permis d’arrosage temporaire. Il n’est pas non plus permis de laver son véhicule, sa remorque, son bateau ou sa caravane. Seul l’arrosage manuel des potagers et des fleurs demeure permis, alors que le remplissage des piscines est permis seulement entre minuit et 6 h le matin.

Soulignons que de nombreuses autres municipalités, moins populeuses, ont imposé une interdiction touchant à l’arrosage des pelouses à travers la Belle Province.

Réduire la consommation

D’autres villes n’ont pas encore opté pour l’interdiction, invitant plutôt à la modération en matière de consommation d’eau potable. C’est le cas de Gatineau et de Drummondville.

GATINEAU

Gatineau n’a pas décrété d’interdiction à proprement dit, mais a invité ses citoyens à réduire au minimum leur consommation d’eau potable, notamment dans les secteurs d’Alymer, de Hull et de Gatineau. Cet avis émis vendredi touche à environ 37 000 personnes en les encourageant à diminuer leur utilisation d’eau potable entre 3 h et 9 h et entre 18 h et 21 h. «Il est suggéré de remettre la lessive, les bains ou les douches ainsi que l'utilisation du lave-vaisselle à d'autres moments de la journée. L'arrosage, le lavage de véhicules et le remplissage de piscines sont également visés», a indiqué la Ville.

DRUMMONDVILLE

Drummondville, à l’instar de Gatineau, n’a pas banni temporairement l’usage d’eau potable pour l’arrosage des pelouses, mais invite ses citoyens à limiter la quantité d’eau utilisée. On rappelle aux gens qu’il y a un horaire d’arrosage selon les numéros civiques pairs et impairs. Dans la même région du Centre-du-Québec, l’interdiction d’arrosage touche aussi la municipalité de Bécancour.