Progression fulgurante d’un feu de forêt au Lac-Saint-Jean

Un feu de forêt jugé incontrôlable fait rage au nord du Lac-Saint-Jean, à proximité de la centrale hydroélectrique Péribonka.

Le feu, qui a progressé à 10 mètres à la minute dans la journée de vendredi, présente un potentiel danger pour la centrale de 400 mégawatts, mais Hydro-Québec se fait rassurante.

«La progression des feux de forêt tend à diminuer pendant la nuit à cause de la rosée du matin et du temps un peu plus frais», indique Maxence Huard Lefebvre, porte-parole d’Hydro-Québec.

Capture d'écran TVA Nouvelles

Pour le moment, une distance de 7 kilomètres sépare le brasier de la centrale hydroélectrique, ce qui ne présente pas de danger immédiat aux yeux de la société d’État.

Dès qu’une distance de 5 kilomètres entre le feu et la centrale sera atteint, la SOPFEU sera appelée à arroser le brasier pour éviter que le feu s’approche davantage.

Hydro-Québec tient cependant à rassurer ses clients puisque la société d’État compte 60 centrales hydroélectriques sur son territoire et le feu de forêt ne pose aucun risque pour l’approvisionnement en électricité.

Capture d'écran TVA Nouvelles

«Ça ne générera pas de pannes et à l’heure actuelle, le feu se trouve encore loin de la centrale», assure M. Huard Lefebvre.

En début de semaine, des camions citernes étaient chargés d’éteindre l'incendie, mais voyant l’ampleur du brasier, la SOPFEU a été déployée sur le terrain.