Risque plus élevé de suicide chez les vétérans

Le risque de suicide au pays est «systématiquement plus élevé» chez les vétérans, que ce soit des hommes ou des femmes, que dans la population générale.

C’est ce qu’indique l'Étude sur la mortalité par suicide chez les vétérans (EMSV) 2019, qui analyse les données sur une période de 39 ans, soit de 1976 à 2014. Cette troisième édition de l’EMSV reste conforme aux autres, note-t-on.

Ainsi, les hommes vétérans plus jeunes présentaient le risque le plus élevé de suicide. Ceux de moins de 25 ans présentaient un risque de suicide 2,5 fois plus élevé que les autres du même groupe d'âge dans la population générale.

Pour les femmes vétéranes, elles présentaient 1,8 fois plus de risque que les autres femmes. Le risque pour les femmes vétéranes était relativement similaire, quel que soit le groupe d’âge.

«En revanche, le risque observé de suicide chez les vétérans n'a ni augmenté ni diminué au cours de la période de 39 ans», a-t-on spécifié.

Réalisé en collaboration avec le ministère de la Défense nationale et Statistique Canada, cet «outil important» aide notamment Ottawa à mieux comprendre la «réalité complexe et tragique» du suicide chez les vétérans ainsi que les facteurs de risque potentiels.

Ottawa a précisé que les données recueillies dans son plus récent rapport concordent avec les autres sur la mortalité par suicide chez les vétérans ici et ailleurs.

«Chaque fois que nous perdons un vétéran, c'est une grande tragédie, et nous devons continuer à nous efforcer de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour prévenir le suicide chez les vétérans», a soutenu jeudi dans un communiqué le ministre des Anciens combattants, Lawrence MacAulay.