Un «incident» force la Société de transport de Montréal (STM) à interrompre le service sur la ligne verte du métro entre les stations Lionel-Groulx et Berri-UQAM et ce, jusqu’à midi. L'incident s'est produit à la station Place-des-Arts.

Arrêt prolongé ligne VERTE entre L-Groulx et Berri-UQAM. Incident. Reprise prévue vers 12h00. #stminfo M — Ligne Verte (@stm_Verte) June 20, 2020

Le service est maintenu entre les stations Lionel-Groulx et Angrignon et entre Berri-UQAM et Honoré-Beaugrand,

Les utilisateurs du métro peuvent toujours emprunter les lignes orange, bleue et jaune.