Nouvelle journée de canicule

Les bouteilles d'eau, climatiseur et vêtements légers seront de mise aujourd'hui puisqu'il fera encore chaud ce samedi avec des températures oscillant entre 32 et 34 degrés Celsius et un facteur humidex de 40.

À Montréal, le mercure devrait grimper jusqu'à 34 °C avec un facteur humidex de 40.

En Montérégie, le soleil du matin va laisser place à quelques nuages avec 30 % de probabilité d’averse en après-midi.

À Québec, en Mauricie et au Saguenay, il fera beau avec un maximum de 33 degrés Celsius et un humidex de 40. Dans cette partie de la province, des vents de 20 km/h souffleront en soirée.

À Rimouski, Matane et Baie-Comeau, il y aura des nuages et des vents de 20 km/h.

La nuit, le thermomètre dépassera les 22 degrés dans la vallée du Saint-Laurent.

Dimanche, des probabilités d’averse concerneront plusieurs régions notamment en après-midi.