Une activiste végane tuée lors d’une manifestation devant un abattoir

Une femme de 60 ans a été mortellement heurtée par un camion devant un abattoir porcin à Burlington, en Ontario.

Regan Russell était en train de donner à boire aux porcs devant l’usine de transformation de viande de porc Fearman’s Pork inc., lorsqu’elle a été heurtée par un camion transportant des porcs vendredi vers 10h20.

Le camion a été immobilisé alors qu’une équipe de l’Unité de reconstruction des collisions de la police enquêtait sur l’accident sur place, a rapporté vendredi le site InsideHalton.com.

Une dizaine de manifestants sont restés sur les lieux pour une vigie.

Anita Krajnc, cofondatrice du groupe Toronto Pig Save, a évoqué la victime, une résidente de Hamilton dans la soixantaine, en des termes élogieux.

Activiste végane, Russell militait pour un monde végétarien, a raconté Krajnc, précisant que son groupe allait continuer à défendre la cause à laquelle croyait la victime.

Sofina Foods, la société mère de l’usine Fearmans, qui dit coopérer avec la police a regretté la mort de la militante.

«Nos pensées et nos prières vont à la [victime] et à sa famille. C'est une tragédie et nous leur adressons nos sincères condoléances», a dit Daniele Dufour, directrice principale de la communication.

La police a affirmé qu'aucune accusation n'a été portée «pour le moment».