Beaucoup d’accidents de moto durant le week-end

Alors que le beau temps était au rendez-vous, le week-end a été marqué par plusieurs accidents impliquant des motocyclistes un peu partout au Québec.

Dimanche en début de soirée, la Sûreté du Québec recensait au moins cinq accidents de moto, dont deux mortels, sur son territoire depuis vendredi soir.

À Frelighsburg, en Montérégie, un motocycliste de 30 ans a perdu la vie dimanche après-midi après avoir été happé par une voiture qui tournait à gauche. Selon la SQ, il serait possible que le conducteur de l’automobile n’ait tout simplement pas vu la moto arriver à cause d’une dénivellation dans le secteur.

Une seconde moto a été impliquée dans cet accident, heurtant la victime qui était au sol après le premier impact. Les deux occupants de cette motocyclette n’ont cependant subi aucune blessure sérieuse.

La veille, Paul Provencher, 41 ans, avait succombé à ses blessures après une violente collision avec une voiture sur une route de campagne à Sainte-Perpétue, dans le Centre-du-Québec. Le motocycliste avait été éjecté de son véhicule. Le conducteur de la voiture, lui, avait ensuite pris la fuite à pied. Dimanche, les policiers de la SQ étaient toujours à sa recherche.

Un peu partout au Québec, d’autres accidents avec des motos ont été recensés au cours de la fin de semaine.

Un motocycliste et sa passagère étaient toujours dans un état critique samedi après un accident sur la route 116 à Sainte-Marie-Madeleine, en Montérégie.

Le conducteur de la moto aurait tenté une manœuvre de dépassement sur une voiture, avait indiqué la SQ après les événements.

Vie sauve

Sur une note plus optimiste, on ne craignait pas pour la vie des motocyclistes impliqués dans la collision avec une voiture à Vaudreuil et celle avec un chevreuil, à Saint-Nazaire-d’Acton, en Montérégie. Les deux événements ont eu lieu samedi.

Qu’il y ait beaucoup d’accidents de moto à cette période-ci n’a malheureusement rien de surprenant.

«Il fait beau et les gens sortent leur motocyclette. Malheureusement, la limite de vitesse n’est pas toujours respectée», a commenté le sergent Claude Denis de la Sûreté du Québec.

En 2019, 47 motocyclistes sont décédés sur les routes du Québec, selon le plus récent bilan de la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ).