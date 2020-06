Dernière étape du Grand défi Pierre Lavoie

La dernière étape pour Pierre Lavoie et les cyclistes qui l'accompagnent se déroule aujourd’hui, entre Sorel-Tracy et Montréal.

Le départ a été donné à 9h et les cyclistes doivent arriver aux alentours de 14h dans la métropole.

Le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau, les ministres Isabelle Charest et Pierre Fitzgibbon, la mairesse de Montréal Valérie Plante et l'humoriste Philippe Laprise seront présents pour le dernier droit de cette 12e édition.

Mission accomplie

L'objectif d'un million de kilomètres en vélo, à la course ou à la marche, a été atteint hier soir.

Il s'agit de la distance parcourue par les quelque 63 000 participants à ce grand défi virtuel.

«On est fier et ému en même temps, on ne croyait pas que ça allait se passer si rapidement, mais je pense qu’il y avait un besoin après trois mois de confinement», a confié Pierre Lavoie en entrevue au Québec Matin.