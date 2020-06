Feux de forêt : la fumée ressentie jusqu’à Montréal

Les feux de forêt qui font rage au Québec incommodent jusqu’à Montréal où la concentration de particules a atteint un seuil «élevé» dimanche matin.

• À lire aussi: EN IMAGES | Les feux dévastateurs gagnent du terrain

• À lire aussi: Plus de 300 hectares de forêt brûlés

• À lire aussi: Avertissements de smog sur plusieurs régions

Selon Environnement Canada, la fumée en provenance de la région de Kamouraska, dans le Bas-Saint-Laurent, où brûlent une tourbière et une forêt, a remonté la vallée du Saint-Laurent ce matin.

Dans son sillage, le nuage de particules a déclenché des alertes au smog notamment dans la Capitale-Nationale, en Beauce, en Mauricie, dans Lanaudière, en Montérégie et dans la grande région de Montréal.

Dans la métropole, un seuil de 148 microgrammes par mètre cube de particules a été mesuré ce matin. On considère que la qualité est mauvaise au-dessus de 35 microgrammes, renseigne le météorologue Frédérick Boulay.

Beaucoup de fumée

Toutefois, en avant-midi, on prévoyait que cette situation allait s’améliorer après un changement de direction du vent et une augmentation des températures.

À Rivière-Ouelle, au Bas-Saint-Laurent, 326 hectares de forêt ont brûlé. La superficie de l’incendie a doublé, samedi. Toutefois, sa progression a été stoppée momentanément et on considère que le brasier est «contenu». Il n’est toutefois pas exclu que des vents le ravivent cet après-midi.

«Ce qu’il faut comprendre, c’est qu’une tourbière, ça fait énormément de fumée. Cet incendie-là produira de la fumée pour encore plusieurs jours. C’est vraiment le combustible d’une tourbière qui brûle», expose Mélanie Morin, agente à la prévention et aux communications pour la Sopfeu.

Le ministre Dufour constate les dégâts

Au Lac-Saint-Jean, la ministre responsable de cette région, Andrée Laforest, et le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour, ont rendu visite au quartier général de la Sopfeu à Roberval, pour ensuite aller survoler en hélicoptère l’important incendie qui fait rage dans le secteur de la Chute-des-Passes.

Capture d'écran TVA Nouvelles

Capture d'écran TVA Nouvelles

Le feu de forêt, bien que toujours hors de contrôle, a progressé moins vite depuis quelques heures. Sa dimension est passée de 58 489 hectares samedi matin à 62 396 hectares dimanche matin, alors qu’elle avait pratiquement doublé de vendredi à samedi.

Capture d'écran TVA Nouvelles

Capture d'écran TVA Nouvelles

CAPTURE D'ÉCRAN / TVA NOUVELLES / AGENCE QMI

Ceci s’expliquerait par des vents en baisse, une humidité relative à la hausse et certaines attaques localisées de la Sopfeu. Par ailleurs, d’ici mardi, des renforts de l’Ontario et de l’Alberta sont attendus pour faire passer le nombre de pompiers forestiers de 75 actuellement à près de 200.

«On peut dire que ça va bien, dans le sens que, peut-être, la météo prévue va nous permettre de travailler un petit peu plus sur le feu. L’humidité relative a commencé à augmenter, donc le feu pourrait être moins agressif, si ça ne change pas. [...] On commence à pouvoir aller se promener et intervenir sur certains secteurs», explique la porte-parole de la Sopfeu, Josée Poitras.

Toutefois, un incendie de forêt est imprévisible de nature, précise-t-elle. «On ne sait jamais. Si les prévisions météorologiques ne s’avèrent pas, le feu pourrait reprendre de la croissance», laisse-t-elle entendre.