L'amour du vélo de Valérie Plante

La mairesse de Montréal Valérie Plante n’a peut-être parcouru que les 10 derniers kilomètres du Grand Défi Pierre Lavoie nouveau genre, dimanche, mais son amour pour le vélo ressemble en plusieurs points à celui que porte le cofondateur du tour à son sport de prédilection.

Alors que Pierre Lavoie et plusieurs autres cyclistes concluaient dans le stationnement de l’Institut de cardiologie de Montréal un parcours de près de 600 km en trois jours, Mme Plante s’est jointe au contingent, comme plusieurs maires et mairesses du Québec l’ont fait lors du week-end.

«J’étais la seule avec un vélo de ville avec un panier à l’arrière, a-t-elle indiqué avec son plus beau sourire. [...] C’est mon auto pour ramener l’épicerie.»

Pierre Lavoie et Valérie Plante n’utilisent peut-être pas leur bécane avec le même objectif en tête, mais cet événement arrive à un moment intéressant pour la mairesse, qui prêche dernièrement en faveur de pistes cyclables plus sécuritaires sur le territoire de la métropole.

«C’était important pour moi de prendre ce vélo-là. Les aménagements cyclistes sécuritaires en ville sont pour des habitués - on le voit ici, ce sont des cyclistes aguerris -, mais je veux aussi encourager une famille qui veut faire du vélo en ville, mais qui est inquiète», a précisé Mme Plante en pointant ses compagnons.

Quoi de mieux qu’en parler à Pierre Lavoie, qui a vu beaucoup de paysage et parcouru bien des bords de routes lors des derniers jours, du parc des Laurentides à Montréal, en passant par Lévis.

«Quand tu regardes le Québec maintenant, on est équipés, a-t-il fait valoir. C’est plus problématique quand on s’approche des grandes villes, mais c’est normal. Montréal, ils travaillent fort là-dessus et pour garder les gens en santé. Utiliser le vélo pour se déplacer, c’est important. C’est bon pour la santé et pour l’environnement. Plus on sort des voitures du trafic [mieux ce sera].»

«Mieux c’est, plus la Ville pourra faire construire des infrastructures agréables. L’auto, il y en aura toujours, c’est inévitable. Comment en éliminer le plus possible? Il y a des façons, beaucoup de façons», a mentionné celui qui est fier de voir que les Québécois ont surpassé de beaucoup l’objectif d’un million de kilomètres lors du week-end.

Montréal, un cas à part

À Montréal, la bicyclette n’est pas seulement un moyen de garder la forme, c’est aussi une façon d’éviter les transports en commun ou les bouchons de circulation. Pour Mme Plante, c’est une question d’habitude.

«Pierre Lavoie, il fait la promotion de l’activité physique comme une façon d’être en santé et même comme une façon pour les états de faire des économies. Si on veut que les gens bougent... à la campagne c’est déjà plus facile, mais à Montréal, si on veut que ce soit agréable, ça doit être sécuritaire», ajoute-t-elle, faisant promettre à l’auteur de ces lignes d’aller visiter la superbe piste de l’avenue Christophe-Colomb.

Rendez-vous l’an prochain pour Mme Plante, qui aimerait avaler plus de kilomètres en compagnie de Pierre Lavoie. Déjà adepte du Tour de l’Île et des tours de nuits avec ses enfants, elle songe peut-être à changer de vélo pour la prochaine édition du Grand Défi.

«Je pense que l’année prochaine je ferai plus longtemps, mais on verra avec quel bicycle, a-t-elle dit en éclatant de rire. J’adore pédaler, c’est mon moyen de transport. Matin et soir je vais travailler à l’hôtel de ville en vélo. J’adore ça, ça fait du bien, mais pour moi c’est plus du vélo utilitaire, de ville.»