Report de l’autoroute à vélo dans le Plateau pour aider les commerçants

L’administration de Valérie Plante a accepté de faire un compromis avec des commerçants de la rue Saint-Denis qui s’inquiétaient des travaux à venir du Réseau express vélo interférant avec la reprise de leurs activités après trois mois de confinement.

• À lire aussi: Réseau express vélo : les automobiles devront faire de la place

Au cours des dernières heures, le maire de l’arrondissement, Luc Rabouin, leur a indiqué que les travaux dans leur secteur seront reportés à l’automne. Les travaux du REV s’amorceront quand même cet été mais plus au nord de la rue Saint-Denis, dans le secteur de la rue Jean-Talon pour atteindre éventuellement la rue Roy, située au sud.

De plus, le maire Rabouin autorise la présence de terrasses du côté ouest de la rue Saint-Denis, ce qui n’a jamais été permis. Le report des travaux du REV dans le secteur de la rue Roy va permettre aux restaurateurs de garder leurs terrasses ouvertes pour une plus longue durée.

«C’est sûr qu’on réagit à la colère, mais au moins on réagit, donc je félicite la décision. La décision originale était d’un ridicule absolu, mais bon tant mieux, ça a changé et on ne peut qu’être content aujourd’hui», confie le propriétaire de la Maisonnette Bistro, Vianney Godbout.

Rappelons que le REV est composé de 17 axes, pour un total de 184 km de pistes cyclables. Jacques Nacouzi du restaurant Code et café voit positivement le projet. D’une part, il estime que le projet va amener une certaine réduction du bruit occasionné par les voitures. D’autre part, il est confiant que le REV contribuera à hausser l’achalandage sur cette grande artère qui a grandement besoin de clients.

«Les stationnements sont gardés, donc l’ancienne clientèle va toujours revenir, mais maintenant tu as une nouvelle clientèle soit les touristes qui font des circuits en vélo pas juste dans le quartier, mais un peu plus loin», croit Jacques Nacouzi, propriétaire de Code et café.