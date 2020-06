425 décès dus à la COVID-19 en 24h aux États-Unis

Avec 425 décès supplémentaires dus au coronavirus en 24 heures lundi, les États-Unis déplorent désormais plus de 120 000 morts liées à la pandémie au total, selon les données de l'université Johns Hopkins.

Ils comptent au total plus de 2,31 millions de cas recensés (dont environ 640 000 personnes déclarées guéries).

Ces deux bilans sont les pires enregistrés par un pays en valeur absolue.

La veille, le bilan journalier était de 305 décès en 24 heures, soit un plus bas depuis des mois, mais les chiffres ont tendance à mécaniquement baisser pendant le week-end et juste après, en fonction des remontées des autorités sanitaires locales.

Les différents États américains ont pour beaucoup levé les mesures de confinement, et New York -- de loin la ville la plus touchée -- a fait un nouveau pas dans cette direction lundi avec la réouverture au public des commerces non essentiels.

Mais plusieurs États du Sud et de l'Ouest du pays enregistrent désormais une flambée du nombre de cas positifs.

Parmi eux, la Floride a dépassé la barre des 100 000 cas diagnostiqués, dont près de 3000 en une seule journée lundi, ont annoncé les autorités sanitaires locales. La courbe du nombre de décès liés au virus reste pour le moment stable dans l'État, avec quelque 3170 morts, dont 12 lundi.

Le bilan de la pandémie de coronavirus aux États-Unis pourrait dépasser le seuil des 150 000 morts, a estimé lundi le président américain Donald Trump, tout en déclarant que «2 à 4 millions de vies» auraient été perdues si le pays n'avait pas pris de mesures pour ralentir la propagation du virus.