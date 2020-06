Pas de réouverture des frontières aux voyageurs internationaux en vue

Le premier ministre Justin Trudeau n’a démontré aucun signe d’empressement de rouvrir les frontières du Canada aux voyageurs internationaux, lundi.

Les lignes aériennes et le secteur touristique ont récemment exprimé leur impatience devant la fermeture prolongée de la frontière canadienne, pour laquelle aucune date de réouverture n’a encore été annoncée.

«Tous ces gens doivent comprendre que si on prend des pas trop rapidement, si on n’est pas sûr de ce qu’on fait à chaque étape, on risque de retomber dans une deuxième vague comme on est en train de voir dans certains endroits du monde et de devoir refermer notre économie et de se reconfiner. Je sais qu’il n’y a personne qui veut ça», a expliqué Justin Trudeau lors de sa mise à jour devant sa résidence de Rideau Cottage.

S’il est vrai que la situation s’est considérablement améliorée dans plusieurs régions du monde, ce n’est pas le cas partout, a rappelé le premier ministre.

En Europe, certains pays ont commencé à rouvrir leurs portes aux visiteurs de certains pays de l’espace Schengen, mais toujours en imposant des conditions strictes à respecter.

La frontière terrestre avec les États-Unis, elle, demeurera fermée au moins jusqu’au 21 juillet aux voyages non essentiels.

Justin Trudeau a également confirmé que des travailleurs étrangers temporaires du Mexique continueront finalement à arriver au pays, sans préciser leur nombre.

Durant son point de presse, Justin Trudeau a souligné l'annonce d'investissement de près de 94 millions $ de son gouvernement, faite un peu plus tôt lundi, «pour appuyer la santé et les droits sexuels et reproductifs des femmes et des filles les plus vulnérables du monde».