Grève des responsables de service de garde en milieu familial jeudi

En négociation depuis plus d’un an avec le gouvernement du Québec, les quelque 3000 responsables de service de garde (RSG) en milieu familial tiennent une deuxième journée de grève jeudi.

Affiliées à la CSN, leur syndicat a précisé que le gouvernement de François Legault ne prenait pas en compte ses demandes, notamment en termes de rémunération.

«Soyons claires : nous ne demandons pas de privilège, nous demandons la reconnaissance réelle de notre travail. C'est un principe de base, le ministère de la Famille doit reconnaître que nous travaillons toutes plus de 55 h par semaine et établir notre rémunération et nos conditions en fonction de ce principe», a indiqué par voie de communiqué la porte-parole des RSG-CSN Karine Morisseau, lundi.

«S'il continue à ne pas reconnaître ce simple fait, c'est comme s'il disait aux milliers de femmes de la profession qu'elles doivent travailler au rabais», a-t-elle dit.

Les deux parties sont en négociation depuis le mois de mars 2019, moment où leur entente collective s’est terminée.

Les responsables de service de garde en milieu familial affirment que le gouvernement a refusé de suspendre les négociations, mais qu’il n’aurait pas pris la peine d’étudier les contre-offres envoyées au ministère de la Famille.

Mme Morisseau a également décoché une flèche vers le gouvernement Legault, lui demandant de «faire preuve de discernement dans ses commentaires publics» afin de poursuivre les négociations dans le respect.

«Affirmer que les parents et les enfants font les frais de notre négociation, c'est nous jeter le blâme pour une situation que nous sommes les premières à dénoncer, a-t-elle mentionné. Nous continuons à offrir un service de qualité, nous nous adaptons à la réalité de la COVID-19 et assumons le surcroît de travail qu'elle entraîne, nous favorisons l'échange en proposant des contre-offres, bref, nous sommes dans un esprit de collaboration en tous points.»

Une première journée de grève dans les services de garde a été tenue jeudi dernier. Des négociations étaient prévues mardi.