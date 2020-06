Le feu de forêt de Baie-Comeau maîtrisé

À Baie-Comeau, une quarantaine de pompiers forestiers s’affairent toujours à éteindre un feu de forêt qui a débuté vendredi soir entre la route 138 et le lac à la Chasse.

Pour l’instant, la SOPFEU indique que l'incendie est maîtrisé et qu’il a brûlé environ six hectares de forêt. Un hélicoptère est aussi sur place pour venir en aide aux pompiers forestiers.

«On a eu l’alerte en fin de soirée vendredi dernier et des avions-citernes ont travaillés», indique Mélanie Morin de la SOPFEU.

«Le feu a été contenu le lendemain matin et on est sur les lieux depuis ce temps. Maintenant, on travaille vers l’intérieur pour éteindre les points chauds. Ça peut prendre encore quelques jours avec les indices d’inflammabilité et la sécheresse actuelle. C’est la raison pourquoi une quarantaine de pompiers forestiers sont sur les lieux», précise l’agente d’information.