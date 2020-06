Les bibliothèques de Montréal rouvrent partiellement

La majorité des bibliothèques municipales de Montréal ouvrait lundi avec des services réduits, dont la réservation de livres en ligne.

Alors que l’économie du Québec se déconfine de plus en plus, les bibliothèques de Montréal suivent elles aussi le même rythme. Depuis lundi, plusieurs d’entre elles permettront la réservation en ligne ou par téléphone de livres et de documents ainsi que leurs cueillettes à un comptoir de prêt.

Le 24 Heures a d’ailleurs tenté lundi l’exercice de récupérer un livre sur place à la bibliothèque de La Petite-Patrie. Après avoir appelé dans un premier temps les services de la bibliothèque pour mettre de côté le document en question, la cueillette s’est déroulée rondement et sans problème, alors que les contraintes sanitaires demeuraient toujours respectées. Une courte file longeait le bâtiment à notre arrivée.

GABRIEL BEAUCHEMIN/24 HEURES/AGENCE QMI

Une bibliothécaire nous a accueillis en nous demandant notre carte d’abonné puis s’est retirée le temps d’aller chercher le livre en question. Nous avons ensuite été en mesure de le récupérer directement à l’entrée du rez-de-chaussée, à un comptoir spécialement aménagé pour l’occasion. Les locations de livres et de tout autres documents suivent l’horaire d’été et peuvent s’étirer jusqu’à quatre semaines.

Réservation à l’avance

Les accès aux rayons, aux aires communes, aux postes informatiques, aux imprimantes et aux photocopieurs demeurent toujours interdits, et seules les personnes ayant été contactées au préalable ou ayant réservé depuis la maison leurs documents peuvent se présenter sur place pour les récupérer.

GABRIEL BEAUCHEMIN/24 HEURES/AGENCE QMI

Quelques bibliothèques municipales restent néanmoins fermées jusqu’à nouvel ordre en raison de travaux ou d’enjeux particuliers, dont les bibliothèques Frontenac, Haut-Anjou, Maisonneuve, de Parc-Extension, de Roxboro et de Salaberry. L’horaire de chacune des bibliothèques est accessible via l’onglet «Bibliothèques» sur ville.montreal.qc.ca.

Il est également possible de s’abonner en ligne au réseau des bibliothèques de Montréal depuis lundi et le retour de documents peut maintenant se faire via une chute extérieure ou un comptoir de service, tout dépendant du fonctionnement plus particulier de chacune des bibliothèques. Fait à noter : il n’est pas nécessaire de retourner ses documents dès la réouverture des bibliothèques, toutes les dates de retour ont été repoussées.

Enfin, la Grande bibliothèque prévoit toujours rouvrir ses portes au public le 2 juillet pour offrir la réservation de documents en ligne ainsi que leurs cueillettes à un comptoir de services.