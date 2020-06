Logistique maritime: nouvelles ententes pour donner un élan aux entreprises de Québec

Le port de Québec s’associe à sept partenaires pour créer un réseau d’innovation qui permettra aux entreprises de Québec de percer le marché mondial.

L’Administration portuaire de Québec (APQ) a signé trois ententes avec des partenaires. Il s’agit de Hutchison Ports, du CN, du Port de Rotterdam, de PortXL, de Québec International, de l’Université Laval et de la Ville de Québec.

Les trois ententes permettront de «mettre Québec sur la mappemonde des routes de commerce maritime», s’est réjoui le président-directeur général de l’APQ, Mario Girard.

Le réseau créera des occasions de «promouvoir les technologies logistiques développées à Québec», a-t-il expliqué.

Par exemple, Hutchison, qui est le plus grand opérateur de ports au monde, fera la promotion des technologies logistiques et propres développées à Québec, dans le cadre du projet de terminal de conteneurs Laurentia, et ce au sein de son réseau mondial.

PortXL se chargera de remplir le rôle d’incubateur, pour donner un élan aux jeunes pousses prometteuses dans ce domaine.

L’Université Laval participera à la recherche pour accroître les innovations dans le domaine maritime. Des échanges sont prévus avec le port de Rotterdam pour s’inspirer des meilleures pratiques. La rectrice de l’Université, Sophie D’Amours, a expliqué que l’Université travaille déjà à un projet de chaire de recherche sur la logistique du transport maritime. Des chercheurs étudient par exemple de nouveaux matériaux pour les containeurs, des nouveaux équipements de manutention ou encore des alternatives pour le choix de routes de transport de marchandise par voie maritime. «C’est gigantesque, le transport maritime et c’est un secteur où il y a de l’appétit pour l’innovation. Pourquoi on chercherait ailleurs? On a une université qui a l’expertise pour le faire.» Des demandes d’investissement et de financement viendront éventuellement.

Le maire de Québec, Régis Labeaume, entrevoit quant à lui la création d’un centre de recherche en transport et en logistique maritime. Il a d’ailleurs déjà approché Hutchison et a indiqué que la Ville est prête à investir. «On a de l’argent et les fonds subventionnaires vont embarquer. Hutchison a de l’argent et je suis certain que le CN va être capable aussi d’en mettre. Tout le monde fait de la recherche et développement. Si on pouvait concentrer ça ici, sur quelques niches, je pense qu’on serait dedans.»