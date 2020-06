Lucien Bouchard fait un don à la campagne de Paul St-Pierre Plamondon

L’ancien premier ministre et chef du Parti québécois, Lucien Bouchard, a fait un rare don politique, cette fois à la campagne de l’avocat Paul St-Pierre Plamondon, candidat à la direction de la formation politique.

Le don est d'un montant de 500 $ soit le maximum permis, selon ce qu’indique le registre du Directeur général des élections (DGEQ).

Selon le même registre, Lucien Bouchard a fait seulement quatre contributions monétaires à des œuvres politiques dans sa vie, y compris sa plus récente à la campagne de Paul St-Pierre Plamondon.

À deux reprises il a contribué à la cagnotte du Parti québécois (PQ), puis à la campagne de l’ex-député et avocat, Alexandre Cloutier, lors de la dernière course à la direction du parti, à l’automne 2016.

Aucun autre ancien chef du PQ n’a donné encore fait de don officiel à un candidat dans l’actuelle course à la chefferie, toujours selon ce registre.

«C’est énergisant, c’est un honneur», confie Paul St-Pierre-Plamondon, en entrevue, à propos du don de l’ancien chef péquiste qu’il a rencontré pour la première fois il y a quelques années.

C’est en lisant le livre de Lucien Bouchard, «Lettres à un jeune politicien», que Paul St-Pierre Plamondon s’est initié aux idées de l’ancien premier ministre, reconnu entre autres pour sa gestion de la crise du verglas en 1998 et son mantra de l’atteinte le «déficit zéro».

«On s’est rencontrés un certain nombre de reprises, tout simplement pour parler de politique, de l’avenir du Québec, indique le candidat à la direction du PQ. [...] C’est quelqu’un qui est très préoccupé par la relève, l’avenir.»

Paul St-Pierre Plamondon n’y voit pas un appui à ses propres idées.

«[Le don] ça dit ce que ça a à dire, mais dans les faits je n’ai pas demandé d’appui, dit-il. Pour moi c’est un honneur, un signe d’encouragement par rapport à ce que je fais et à l’avenir que peut avoir le Parti québécois.»

Lucien Bouchard a décliné une demande d'entrevue.

Après avoir été reporté en raison de la pandémie de la COVID-19, le lancement officiel de la course aura finalement lieu le 26 juin prochain, date de fin des mises en candidatures.

En date de dimanche, deux candidats à la course au leadership du PQ avaient officiellement déposé leur bulletin de candidature avec le nombre de signatures et le montant requis, soit M. St-Pierre-Plamondon et le député de Jonquière, Sylvain Gaudreault. Les autres intéressés, dont l’humoriste Guy Nantel et l’historien et professeur Frédéric Bastien, travaillaient toujours à récolter les appuis nécessaires.

Deux débats virtuels se tiendront-ils entre le 15 août et le 2 octobre.

Le dévoilement du prochain chef du PQ aura lieu le 9 octobre prochain.