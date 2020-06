Seulement six nouveaux décès liés à la COVID-19 au Canada

Le Canada a dénombré seulement six nouveaux décès liés à la COVID-19, lundi, ce qui représente son meilleur bilan depuis mars dernier.

Dans l'ensemble du pays, les provinces ont rapporté un total de 288 nouvelles infections, majoritairement en Ontario, pour un total de 101 637 à ce jour. Pas moins de 8436 Canadiens ont succombé après avoir contracté la maladie.

La dernière fois que le Canada a recensé aussi peu de décès dus à la pandémie remonte au 29 mars, date à laquelle le pays avait déploré cinq morts et en cumulait 66 d'un océan à l'autre.

Le Québec s'est particulièrement bien tiré d'affaire lundi en annonçant n'avoir répertorié aucun décès dans les dernières 24 heures, une première depuis le 29 mars dernier.

De plus, la Belle Province n'a recensé que 69 nouveaux cas de la maladie, soit le plus petit nombre observé depuis exactement trois mois, alors que 38 cas avaient été annoncés le 22 mars dernier.

Poursuite du déconfinement

De son côté, l'Ontario, aux prises avec quelques éclosions majeures sur des fermes du sud-ouest de la province, a fait état de 161 nouveaux cas de COVID-19, ainsi que de trois décès supplémentaires.

Malgré tout, la province a fait un pas de plus dans son déconfinement en autorisant Toronto et la région de Peel à entrer, dès mercredi, dans la phase deux de la relance économique, qui permet notamment la réouverture de certains services de soins personnels, des terrasses des restaurants et des bars, ainsi que des centres commerciaux.

«Cette annonce aujourd'hui est un autre signe que nous continuons à faire des progrès», s'est réjoui le premier ministre ontarien Doug Ford lors de sa conférence de presse quotidienne.

Seule la région de Windsor-Essex, au cœur des foyers d'épidémie en milieu agricole qui ont déjà coûté la vie à trois travailleurs étrangers mexicains, demeure cantonnée à la phase 1 de réouverture.

Ailleurs au pays, les quatre provinces de l'Atlantique n'ont annoncé aucun nouveau cas de COVID-19 pour une deuxième journée de suite, mais la Nouvelle-Écosse a déploré un décès.

La pandémie a également fait deux victimes dans l'Ouest, soit une en Alberta et une en Colombie-Britannique. Ces deux provinces ont aussi rapporté chacune 32 nouveaux cas, mais cette donnée couvre les trois derniers jours dans la province du Pacifique.

Le Manitoba, de son côté, a fait état d'un cas de COVID-19, tout en annonçant que les visites dans les centres de soins pour ainés pourront reprendre dès mardi.

La situation au Canada

Québec: 54 835 cas (5417 décès)

Ontario: 33 637 cas (2609 décès)

Alberta: 7736 cas (153 décès)

Colombie-Britannique: 2822 cas (169 décès)

Nouvelle-Écosse: 1061 cas (63 décès)

Saskatchewan: 751 cas (13 décès)

Manitoba: 314 cas (7 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 261 cas (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 164 cas (2 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 27 cas

Yukon: 11 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Nunavut: 0 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 101 637 cas (8436 décès)