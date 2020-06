Speedway: Alimentation Couche-Tard magasinerait aux États-Unis

Alimentation Couche-Tard pourrait de nouveau faire des emplettes du côté des États-Unis. La chaîne québécoise serait intéressée par la branche de stations-service Speedway de Marathon Petroleum.

Selon le Wall Street Journal, la pétrolière américaine serait, actuellement, en pourparlers avec différents joueurs pour vendre son enseigne Speedway qui compte plus ou moins 4000 points de service au pays de l’Oncle Sam.

Lundi, Couche-Tard n’a pas voulu confirmer au Journal avoir des discussions avec la compagnie basée à Findlay, en Ohio.

«Que nous ayons ou non des processus d’acquisition en cours, nous ne discutons pas publiquement de ce type d’activité», a répondu dans un courriel la porte-parole, Laurence Myre Leroux.

En début d’année, Marathon Petroleum aurait aussi eu des échanges avec la compagnie Seven & I – la société mère de 7-Eleven au Japon – pour vendre sa filiale Speedway, selon le média Nikkei Asian Review.

Le prix négocié, en février dernier, aurait été de 22 milliards de dollars.

La direction de Seven & I aurait toutefois décidé de mettre un frein à cette aventure, notamment en raison du ralentissement économique mondiale causé par les impacts de la COVID-19.

Caltex Australia sur pause

Rappelons qu’en raison de la pandémie, Couche-Tard a également récemment mis sur pause sa transaction visant à avaler Caltex Australia.

La chaîne de dépanneurs de Laval, qui souhaite doubler sa taille et atteindre un chiffre d’affaires d’ici 2023 de 100 milliards $, avait fait une offre de 7,9 milliards $CAN pour acquérir la compagnie qui possède 2000 stations-service et environ 6630 employés.

L’entreprise britannique EG Group avait aussi déposé une offre d’achat en février dernier pour Caltex.

En 2017, Couche-Tard avait acheté les chaînes de dépanneurs CST Brands et Holiday aux États-Unis. La compagnie avait payé près de 6 milliards $.