Trudeau maintient sa ligne face à la Chine

Le premier ministre Justin Trudeau persiste et signe face à Pékin en soutenant que la détention des deux Canadiens Michael Spavor et Michael Kovrig est arbitraire et équivaut à des «jeux de politique».

«C’est dommage de voir la Chine continuer de persister à punir des Canadiens pour une décision indépendante de notre système judiciaire dans le cas de Mme Meng [directrice financiere de Huawei]», a-t-il déclaré devant sa résidence de Rideau Cottage, à Ottawa.

«C’est une situation fâcheuse et troublante pour tous les Canadiens de voir ce que la Chine continue à faire par rapport à ces deux citoyens canadiens», a-t-il ajouté.

Vendredi, la justice chinoise a officiellement inculpé pour espionnage Michael Kovrig et Michael Spavor, deux Canadiens détenus par Pékin depuis la fin 2018 et qui n’ont eu droit à aucune visite consulaire depuis mai.

Le ministère des Affaires étrangères de la Chine a en outre appelé M. Trudeau à arrêter de faire des «commentaires irresponsables», arguant que les détentions de Canadiens n’ont rien d’arbitraire.

Leur arrestation en Chine est toutefois survenue peu de temps après celle de la directrice financière de Huawei, Meng Wanzhou, à Vancouver, quand les États-Unis ont demandé son extradition sur son territoire afin qu'elle fasse face à la justice américaine.

Il y a quelques semaines, Mme Meng a perdu une première manche judiciaire, devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique, dans la contestation de son extradition.

Par ailleurs, M. Trudeau a réitéré que son gouvernement n’avait nullement l’intention de procéder à un échange entre les deux Canadiens détenus et la directrice financière de Huawei.

«Non. Nous ne considérons faire de "deal" à l’arrière-plan en ne respectant pas notre système de justice», a-t-il martelé en réponse à la question d’un journaliste.