«Un bolide dangereux pour soi et les autres»

Le tragique accident de motomarine survenu ce weekend qui a coûté la vie à une jeune famille à Nicolet met en lumière le manque de règles entourant la conduite du puissant bolide.

«Les prérequis pour conduire une motomarine sont trop de base selon nous. Ce sont de petits bolides en soi. Ils sont très grisants à conduire. Ça accélère très rapidement, mais le freinage est plus difficile», explique le directeur général de Nautisme Québec, Sylvain Deschênes.

Une distraction d’une fraction de seconde pourrait être à l’origine du drame qui a coûté la vie à Alexandre Gauthier, 34 ans, son amoureuse Édith Gélinas, 32 ans, et Mavrick, leur fils de 4 ans. La petite famille n’a eu aucune chance quand une motomarine qui les suivait les a percutés par-derrière et a grimpé sur leur embarcation.

Les deux occupants de la seconde motomarine, une fillette de huit ans et un homme dans la trentaine, ont aussi été transportés à l’hôpital. Leur vie n'est pas en danger.

«Ça demande une attention particulière. Il faut être très vigilant. Je ne dis pas que c’est ce qui est arrivé, mais la vitesse et l’inattention peuvent être des facteurs aggravants au niveau de la motomarine», ajoute Sylvain Deschênes.

Louer une motomarine est assez simple. «Pour la conduite d’une embarcation motorisée, on parle d’un certificat de compétence qui se fait sur internet. Et quand on parle de location d’une motomarine, la carte de compétence n’est même pas exigée. Souvent il n’y a pas même pas d’initiation offerte. La motomarine peut être un engin très dangereux pour soi et pour les autres», appuie le DG de Nautisme Québec.

Sylvain Deschênes souhaiterait un meilleur encadrement afin que la pratique de la motomarine soit plus sécuritaire. «Il y a des règles de navigation à savoir, de la sécurité nautique, de bons comportements à savoir sur l’eau pour le partage de plans d’eau et malheureusement, c’est peu enseigné», se désole-t-il.

C’est la Sûreté du Québec qui enquête sur le funeste accident survenu à Nicolet.