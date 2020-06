Une canicule qui s'étire au Québec

La deuxième canicule à frapper le sud du Québec s’étire en longueur. Tout le monde cherche les meilleures astuces pour passer au travers plus facilement.

Pour éviter de surchauffer votre résidence, il est conseillé de fermer les rideaux et fenêtres, rester dans le noir le plus possible, et de ventiler les pièces.

Pour prendre un peu le frais, la Ville de Montréal a mis en place des aires climatisées. Dans Rosemont, une dizaine de personnes sont venues se réfugier ici en fin de semaine.

«Souvent, les gens allaient dans les centres d'achat, dans les McDo, prendre un café, prendre une liqueur. Mais là, vu que c'est difficilement accessible, la Ville a ouvert des points comme ici.»

Aussi, les files d’attente étaient longues aussi lundi pour accéder aux piscines publiques ouvertes.

La masse d'air chaud et humide qui recouvre le sud du Québec ne donnera pas de répit avant au moins mardi.

Des avertissements de chaleur intense restent en vigueur, avec des indices humidex de 40%, surtout en zones fortement urbanisées.

Urgences-santé débordé par les appels

Par ailleurs, Urgences-santé a indiqué avoir été «débordé» par les appels liés à des coups de chaleur lundi.

«Une journée normale, on va se situer entre 50 et 60 appels par heure. Aujourd’hui, on a eu des pics à plus de 75», a expliqué Stéphane Smith à TVA Nouvelles.

Selon ce porte-parole d’Urgences-santé, beaucoup de ses appels étaient pour des chutes de personnes âgées et des coups de chaleur.