Cinq présumés prêtres pédophiles arrêtés

Cinq présumés prêtes et frères pédophiles ont été arrêtés par le Service des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec (SQ), ce matin à la maison des Clercs de Saint-Viateur à Joliette.

Les événements se seraient produits entre 1961 et 1989 alors qu’ils étaient responsables de l’enseignement et de l’encadrement des victimes mineures dans des collèges du Québec, dont le collège Bourget à Rigaud et des institutions de Matane et Pohénégamook.

Les cinq hommes arrêtés, Jean Pilon (78 ans), Gérard Whissell (81 ans), Laurent Madore (83 ans), Raoul Jomphe (86 ans) et Roger Larue (88 ans) devraient faire face à des accusations de grossière indécence, agression sexuelle et attentat à la pudeur.

«Ça fait 35 que j’attends ce moment», a lancé Brian Ford, une présumée victime, ce matin.

«Des fois c’est long, mais la justice va être rendue, il ne faut pas désespérer, il faut garder espoir, il y a des gens qui sont pour vous aider, moi le premier», a ajouté celui qui est à la tête du recours contre les Clercs de Saint-Viateur.