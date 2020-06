Déboulonnées, décapitées, vandalisées: les statues de la discorde

Les protestations antiracistes relancées à travers le monde après la mort de George Floyd lors de son arrestation par un policier américain ont pris la forme depuis fin mai de déboulonnages et de dégradations de statues de personnages historiques, plus ou moins connus, liés à l'esclavage ou à la colonisation.

Des présidents américains

Devant la Maison-Blanche, des manifestants ont tenté lundi de faire tomber la statue du président Andrew Jackson (1829-1837), personnage controversé pour son passé esclavagiste et pour avoir fait déporter les tribus indiennes.

Plusieurs monuments représentant le troisième président des États-Unis, Thomas Jefferson (1801-1809), auteur de la Déclaration d'indépendance des États-Unis mais propriétaire de plus de 600 esclaves, ont été vandalisés.

New York va retirer une statue du président Theodore Roosevelt, placée à l'entrée du Musée américain d'histoire naturelle. Le monument, le montrant assis sur un cheval et surplombant un homme noir et un Amérindien allant à pied à ses côtés, «représente explicitement les Noirs et Amérindiens comme assujettis et racialement inférieurs», selon le maire de la ville.

Des confédérés

Aux États-Unis toujours, les manifestants ont pris pour cible des statues symbolisant les États confédérés pendant la guerre de Sécession, qui a opposé le Sud au Nord abolitionniste de 1861 à 1865.

Une statue de Jefferson Davis, le président des États confédérés, a été déboulonnée à Richmond (Virginie). À Washington, celle du général confédéré Albert Pike a été elle aussi mise à bas.

Christophe Colomb

En juin, une statue du navigateur gênois a été décapitée à Boston, une autre vandalisée à Miami et une troisième jetée dans un lac à Richmond en Virginie.

Longtemps présenté comme le «découvreur de l'Amérique», Christophe Colomb est désormais aussi accusé de s'être livré à des pillages et à des massacres des populations indigènes.

Winston Churchill

À Londres, l'inscription «il était raciste» a été taguée sur le piédestal d'une statue du héros de la Deuxième Guerre mondiale, dont divers propos sur les questions raciales ont suscité la controverse.

À Prague, une statue de l'ancien premier ministre britannique a aussi été taguée avec les slogans «Black Lives matter» et «il était raciste».

Léopold II

La statue du roi des Belges Léopold II (1865-1909) à Anvers a été partiellement incendiée et recouverte de peinture, symbolisant le sang versé par les Congolais, colonisés par les Belges. Plusieurs dégradations de même nature ont été commises à Bruxelles, Anvers, Ostende.

Le buste du roi Baudouin devant la cathédrale de Bruxelles a également été vandalisé.

Des trafiquants d'esclaves

À Bristol, une statue du marchand d'esclaves Edward Colston a été jetée dans le port. L'homme avait financé de nombreuses institutions dans cette ville du sud-ouest de l'Angleterre au passé esclavagiste.

Quelques jours après, la statue du marchand d'esclaves Robert Milligan (1746-1809) a été enlevée dans le quartier des Docklands à Londres.

À Rotterdam, la statue de Piet Hein, un amiral du XVIIe siècle lié à la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales et impliqué dans le trafic d'esclaves, a été taguée.

Des symboles de la colonisation

L'Oriel College, un institut de l'université d'Oxford (Royaume-Uni) a accepté de déboulonner de sa façade la statue de Cecil Rhodes, qui lui avait légué une partie de sa fortune. Grand artisan de la colonisation britannique, celui qui a donné son nom à la Rhodésie (actuels Zimbabwe et Zambie), défendait la supériorité de la race blanche.

En France, l'imposante statue équestre du général Faidherbe (1818-1889) qui a participé aux campagnes coloniales au Sénégal et en Algérie, a été taguée à Lille (nord) des mots «colon» et «assassin».

À Lisbonne, une statue d'Antonio Vieira, un missionnaire catholique du XVIIe siècle, qui participa à la conversion d'indigènes du Brésil pendant la période coloniale portugaise, a été vandalisée.

En Nouvelle-Zélande, le conseil municipal d'Hamilton a fait retirer la statue de John Fane Charles Hamilton, un commandant britannique qui combattit les indigènes Maoris au XIXe siècle.

La statue d'un journaliste italien, Indro Montanelli, (1909-2001) a été vandalisée à Milan. Se définissant comme «anti-communiste» et «anarcho-conservateur», l'homme s'était porté volontaire pour la guerre coloniale en Erythrée menée par Mussolini.

À Albuquerque au Nouveau-Mexique, des manifestants ont tenté de renverser la statue du conquistador espagnol Juan de Onate, premier gouverneur de l'État à l'époque coloniale.