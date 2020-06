Des familles se retrouvent à la rue après un incendie suspect

Des familles se retrouvent à la rue après un incendie d’origine suspecte dans un immeuble résidentiel dans le quartier Saint-Philippe, à Trois-Rivières.

Le bruit d'une explosion et l’éclatement d'une fenêtre ont réveillé les résidents du quartier. Quelques minutes après l’évacuation de l’immeuble, l'embrasement s’est généralisé. «Il n'était pas capable d'éteindre le feu», a lancé une résidente.

«J'ai entendu le bruit d'une explosion et j'ai vu une fenêtre dans le milieu de la rue. Rapidement, j'ai réveillé mes beaux-parents qui habitent en haut! Ils ont pu sortir et ils sont corrects», a expliqué une autre.

Les pompiers ont reçu l'appel vers 22 h. Au cours de l'opération, ils étaient une quarante à tenter de maîtriser le brasier. Une résidente a été blessée et transportée à l'hôpital. Un pompier a également reçu des soins suite à un coup de chaleur.

«Elle avait des brûlures aux jambes et au bras. Heureusement, elle va s'en sortir, mais elle est toujours à l'hôpital», a souligné une autre résidente.

Les voisins estiment que l'absence de vent a permis d'éviter la propagation, mais les immeubles adjacents ont subi de lourds dommages.

«Je n'ai pas estimé le coût des dommages, mais ils sont importants. La compagnie de sinistre vient de me dire que j'ai 5 pieds d'eau au sous-sol et sans oublier le mur extérieur et une partie du toit. C'est majeur», a expliqué la propriétaire de l'immeuble voisin.

Des éléments suspects ont été retrouvés sur les lieux. Un technicien en identité judiciaire et des enquêteurs de la police de Trois-Rivières passeront la scène au peigne fin.