[EN VIDÉO] Une canalisation explose en plein milieu d’une rue

Une caméra de surveillance a capté l’impressionnante explosion d’une canalisation souterraine en plein milieu d’une rue en Turquie.

Alors que tout semble tranquille et qu’une voiture est sur le point de s’engager sur le tronçon qui était en construction, on peut voir la terre se soulever subitement et des jets d’eau commencer à sortir du sol.

L’automobiliste a eu tout juste le temps de reculer avant qu’un immense geyser n’éclate, déversant des tonnes d’eau dans la rue.

Heureusement, personne ne semble avoir été blessé, mais l’incident a fait de lourds dégâts dans les environs.