50% d'appuis, une 1re depuis le PQ de Lucien Bouchard en 1996

Fort d’une popularité historique, François Legault donne un coup de balai au ministère de la Santé en prévision de la seconde vague de l’épidémie. Danielle McCann et son sous-ministre sont dégommés.

Le premier ministre opte pour un gestionnaire, Christian Dubé, pour prendre la barre de ce super ministère et affronter la suite de la pandémie.

«La dernière personne qui était ministre de la Santé qui ne venait pas du réseau de la santé, c'était moi. Donc, j'y crois que c'est possible, quand on est un homme d'affaires, de modifier les choses puis d'améliorer les choses dans le réseau de la santé», a-t-il fait valoir lundi, en présentant son remaniement.

Avec un appui de 51% des Québécois dans les intentions de vote, le chef de la CAQ a les coudées franches pour imposer son agenda. C’est ce que révèle le dernier sondage Léger\Le Journal réalisé du 19 au 21 juin.

Pour le moment, il n’a rien à craindre des libéraux de Dominique Anglade, qui plafonnent depuis mars à 22%, ni du Parti québécois qui se «marginalise» de plus en plus à 14% d’appuis et de Québec solidaire (10%), loin derrière.

« C’est la première fois en près de 25 ans qu’un parti obtient plus de 50% dans nos sondages. Combinés à un taux de satisfaction de 76% et un niveau de confiance dans la relance économique de 73%, on peut affirmer que le gouvernement de François Legault atteint une popularité historique», signale le président de la firme, Jean-Marc Léger.

La dernière fois qu’un gouvernement a obtenu plus de 50% d’appuis de la population, c’était en 1996 sous Lucien Bouchard, son mentor en politique.

Reste à voir si la décision de changer le pilote du réseau de la Santé en pleine pandémie aura été judicieuse à long terme.

« Ce taux de satisfaction va redescendre dès la reprise du débat partisan. Les Québécois sont solidaires avec leur gouvernement en moment de crise, mais cela ne dure jamais trop longtemps», insiste le sondeur.

Jusqu’ici, les Québécois donnent au gouvernement Legault une note de 7,5 sur dix pour la gestion de l’épidémie.

McCann déçue

Membre du trio de 13h pendant les trois mois de confinement aux côtés de son chef et du Dr Horacio Arruda, Danielle McCann cachait mal sa déception lundi. «C'est sûr que moi, j'étais venu en politique pour la santé. Je dois le dire, c'est clair, et c'est la prérogative du premier ministre de faire des choix», a-t-elle commenté, visiblement sous le choc.

Danielle McCann ira donner un coup de pouce à son collègue Jean-François Roberge à titre de ministre de l’Enseignement supérieur. Le ministre de l'Éducation en a eu plein les bras ce printemps avec la pandémie et la rentrée de septembre ne s'annonce pas simple. Il fait l’objet de vives critiques dans le réseau.

«Au Trésor, mon trésor»

La ministre Sonia LeBel prend du galon et joint l’équipe économique comme présidente du Conseil du trésor. L’ex-procureure de la commission Charbonneau devra notamment faire adopter le projet de loi 61 visant une relance accélérée de l’économie, qui a suscité des craintes de retour de la collusion.

François Legault est conscient de la caution morale que représente Sonia Lebel dans ce dossier. «Au Trésor, mon trésor... Vous savez, au Trésor, ça prend une personne, d'abord, de confiance, puis une personne qui est d'une intégrité incontestable», a-t-il glissé en conférence de presse.

Simon Jolin-Barrette conserve son poste de leader parlementaire du gouvernement en Chambre, mais le jeune ministre est délesté du dossier de l’Immigration. L’avocat de formation sera dorénavant à la barre du ministère de la Justice.

S’il n’a pas provoqué le même tollé avec sa deuxième tentative de réforme du Programme d’expérience québécoise, une voie rapide pour l’obtention du Certificat de sélection du Québec et ultimement de la résidence permanente, elle s'est butée encore une fois à de nombreuses critiques.

C'est la ministre des Relations internationales, Nadine Girault, qui hérite des dossiers d'Immigration.

Leurs nouvelles fonctions

Photo Agence QMI, Simon Clark

Christian Dubé

Ministre de la Santé et des Services sociaux

Photo Agence QMI, Simon Clark

Danielle McCann

Ministre de l’Enseignement supérieur

Photo Agence QMI, Simon Clark

Simon Jolin-Barrette

Ministre de la Justice et leader parlementaire du gouvernement

Photo Agence QMI, Simon Clark

Sonia LeBel

Ministre responsable des Relations canadiennes et présidente du Conseil du trésor

Photo Agence QMI, Simon Clark

Nadine Girault

Ministre de l’Immigration et ministre des Relations internationales et de la Francophonie

Si des élections PROVINCIALES avaient lieu aujourd’hui, pour quel parti auriez-vous l’intention de voter ? Serait-ce pour...

Dans le cas où un répondant était sans opinion, la question de relance suivante était posée : Même si votre choix n’est pas encore fait, pour lequel des partis politiques suivants auriez-vous le plus tendance à voter ? Serait-ce pour...

18 mars | 46 %

Aujourd'hui | 51%

18 mars | 22 %

Aujourd'hui | 22%

18 mars | 18 %

Aujourd'hui | 14%

18 mars | 10 %

Aujourd'hui | 10%

Êtes-vous très satisfait(e), plutôt satisfait(e), plutôt insatisfait(e) ou pas du tout satisfait(e) du gouvernement du Québec dirigé par François Legault ?

Très satisfait (e)

23 juin: 29 %

18 mars: 21 %

Plutôt satisfait (e)

23 juin: 47 %

18 mars: 44 %

Plutôt insatisfait (e)

23 juin: 10 %

18 mars: 17 %

Très insatisfait (e)

23 juin: 8 %

18 mars: 8 %

Ne sait pas / refus

23 juin: 7 %

18 mars: 11%

TOTAL SATISFAIT(E)

23 juin : 76 %

18 mars : 64%

TOTAL INSATISFAIT(E)

23 juin : 17 %

18 mars : 25 %

Sur une échelle de 1 à 10 où 1 signifie UNE TRÈS MAUVAISE GESTION et 10 signifie UNE TRÈS BONNE GESTION, quelle note donnez-vous au trio Legault, McCann, Arruda pour la gestion de la crise de la COVID-19 ?

Refus: 2 %

1 à 6: 21 %

7 et 8: 43 %

9 et 10: 33 %

Moyenne: 7,5

Sur une échelle de 1 à 10 où 1 signifie UNE TRÈS MAUVAISE GESTION et 10 signifie UNE TRÈS BONNE GESTION, quelle note donnez-vous pour la gestion faite par le gouvernement du Québec de chacun des secteurs d’activités suivants pendant la crise de la COVID-19 ?

La réouverture des commerces

Refus: 3 %

1 à 6: 39 %

7 et 8: 45 %

9 et 10: 13 %

Moyenne sur 10: 6,5

Le réseau de la santé

Refus: 3 %

1 à 6: 43 %

7 et 8: 39 %

9 et 10: 16 %

Moyenne sur 10: 6,3

L’éducation

Refus: 3 %

1 à 6: 47 %

7 et 8: 39 %

9 et 10: 12 %

Moyenne sur 10: 6,1

La culture

Refus: 9 %

1 à 6: 46 %

7 et 8: 36 %

9 et 10: 9 %

Moyenne sur 10: 6,1

Les résidences pour personnes âgées

Refus: 3 %

1 à 6: 73 %

7 et 8: 19 %

9 et 10: 6 %

Moyenne sur 10: 4,3

Quand vous pensez à la crise de la COVID-19 au Québec, croyez-vous que...

... le pire de la crise est derrière nous ? 56 %

... nous vivons présentement le pire de la crise ? 11 %

... le pire de la crise est à venir ? 33 %

MÉTHODOLOGIE

Le sondage web de la firme Léger a été réalisé du 19 au 21 juin 2020 auprès de 1002 Québécois. Aux fins de comparaison, un échantillon probabiliste de 1002 répondants aurait une marge d’erreur de plus ou moins 3,1 %, et ce, 19 fois sur 20.