L’exode du privé vers le public des préposés ne s’est pas produit

L’exode des préposés aux bénéficiaires du privé vers le public ne s’est pas produit : à peine 1 % des employés de résidences privées pour aînés auraient quitté pour se joindre à la formation accélérée du gouvernement en vue de travailler à 26 $ de l’heure en CHSLD.

«Je pensais que ça allait être pire, mais ce ne l’est pas», a affirmé le président du Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA), Yves Desjardins, à propos de ces chiffres collectés auprès de ses membres.

Le «Journal de Québec» a publié lundi le témoignage d’un propriétaire de résidences privées pour aînés (RPA) irrité par le départ de plusieurs de ses préposés et d’une infirmière à son emploi partis pour suivre la formation express offerte par le gouvernement.

Québec s’est engagé à recruter 10 000 préposés en CHSLD et forme présentement ces gens afin qu’ils puissent entamer leurs mandats en septembre. Leurs conditions comprennent notamment un salaire de 26 $ de l’heure dès la première journée, sans compter la formation payée.

Or, si les résidences privées avaient d’abord dit craindre un exode massif de leurs employés vers le réseau public, ce scénario ne s’est visiblement pas concrétisé, selon Yves Desjardins.

«Pour certaines résidences, ça a fait mal. Si tu as 26 employés et que tu en perds un, ce n’est pas si grave. Mais quand vous en avez deux et que vous en perdez un, c’est problématique», a-t-il dit.

Les curriculums vitae de 1700 candidats non retenus pour la formation du gouvernement devaient être transférés aux résidences privées pour aînées (RPA), avait indiqué le premier ministre, François Legault, après avoir obtenu l’accord de ceux-ci.

Mais ces curriculums vitae se font toujours attendre, selon Yves Desjardins, notamment pour des raisons de protections des données personnelles.

Malgré tout, le RQRA continue de faire des représentations afin d’obtenir une compensation financière dans le but de combler l’écart salarial entre le public et le privé.

«C’est que l’écart va nous tuer carrément. À 16 $ [de l’heure, au privé], c’est 10 $ de différence [avec le public]. On voudrait bien hausser les salaires, mais pour augmenter les dépenses, il faut augmenter les revenus», a fait valoir Yves Desjardins.

En attendant la mise en place d’une solution permanente, les RPA ont reçu la garantie de Québec que les primes temporaires de 8 % pour les professionnels de la santé en première ligne et l’autre de 4 % pour les autres employés du réseau resteraient en place, a indiqué Yves Desjardins.