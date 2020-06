Près de 800 nouveaux décès dus à la COVID-19 en 24h aux États-Unis

Les États-Unis ont compté près de 800 nouveaux décès dus au coronavirus dans les dernières 24h, une période au cours de laquelle plus de 32 000 cas ont été diagnostiqués, selon les données de l'université Johns Hopkins, qui fait référence.

À 20h30 mardi, les États-Unis comptaient 121 176 décès dus à la COVID-19 pour 2 342 739 de cas diagnostiqués.

Dans certains premiers foyers de l'épidémie, comme New York, la situation s'est améliorée, mais plusieurs États du Sud et de l'Ouest du pays enregistrent une flambée du nombre de cas positifs.

Le Texas, qui a très vite entamé son déconfinement début mai, a ainsi enregistré mardi 5000 nouvelles infections - un record depuis le début de la pandémie - poussant son gouverneur républicain Greg Abbott à appeler ses concitoyens à rester chez eux. Le nombre d'hospitalisations a doublé au cours du dernier mois et les hôpitaux craignent d'être submergés.

Au total, près de la moitié des 50 États américains ont connu une augmentation du nombre de cas au cours des deux dernières semaines. Cela explique pourquoi le nombre de cas diagnostiqués sur 24h ne baisse pas depuis un mois, à l'inverse de celui des morts.

Le Dr Anthony Fauci, immunologiste en chef de la Maison-Blanche, figure très respectée aux États-Unis, s'est dit mardi «vraiment» inquiet devant ces poussées «préoccupantes».

Le président Donald Trump a lui récemment expliqué vouloir baisser le nombre de dépistages pratiqués, car «en ayant plus de tests, on trouve plus de cas».

Le bilan de la pandémie de coronavirus aux États-Unis pourrait dépasser le seuil des 150 000 morts, a-t-il par ailleurs estimé lundi tout en déclarant que «2 à 4 millions de vies» auraient été perdues si le pays n'avait pas pris de mesures pour ralentir la propagation du virus.