Tourisme: coup de pub pour la Côte-Nord

Tourisme Côte-Nord lance sa campagne promotionnelle pour l’été, en dépit de la pandémie de coronavirus qui a chamboulé ses plans.

C’est la première fois que l’organisme lance une campagne de promotion aussi tard dans l’année. Habituellement, les messages publicitaires apparaissent plutôt au mois de mars.

Mais Tourisme Côte-Nord croit mordicus qu’il y aura bel et bien une saison touristique, d’où sa campagne qui se décline en deux volets.

En premier lieu, on demandera aux citoyens d’exposer leurs coups de cœur de la région via un site internet. En second lieu, les meilleurs endroits seront diffusés sur différentes plateformes pour une meilleure visibilité.

«Notre principal défi, ça va être d’attirer les touristes», a souligné le directeur général de Tourisme Côte-Nord, Mario Leblanc.

«Ce n’est pas juste de l’attirer(le touriste) sur la Côte-Nord, c’est d’expliquer aux Québécois qu’ils peuvent voyager et se déplacer entre les régions», a-t-il fait remarquer.

Moins enthousiaste, le député de René-Lévesque, Martin Ouellet, s’attend lui aussi à une saison touristique cet été sur la Côte-Nord, mais ne cache pas ses craintes.

«La Côte-Nord, c’est la nature, c’est la démesure, a dit M. Ouellet. C’est très facile d’avoir la distanciation sociale, d’être en plein air et de respecter les mesures sanitaires. Cela étant dit, j’ai une crainte pour les entreprises. Seront-elles capables de recruter tous leurs travailleurs? Permettez-moi d’en douter dans certains secteurs.»

Le budget de la présente campagne de promotion de la région oscille entre 100 000 et 150 000 $, trois fois moins que d’habitude.