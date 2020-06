Un ancien paramilitaire haïtien expulsé des États-Unis, arrêté à son arrivée à Port-au-Prince

Emmanuel Constant, ancien chef paramilitaire condamné par contumace en Haïti pour des crimes commis sous la dictature, a été arrêté mardi sur le tarmac de Port-au-Prince dès l'arrivée du vol l'expulsant des États-Unis, où il purgeait une peine pour crimes financiers.

«Présentement, il est placé en garde à vue à la DCPJ (direction centrale de la police judiciaire, NDLR), a indiqué à l'AFP Frédéric Leconte, directeur de la police judiciaire haïtienne. «Il avait été jugé par contumace: les autorités judiciaires sont en train d'analyser tout cela et un mandat de dépôt a été lancé à son encontre, en attendant une décision finale concernant son cas».

Sous le régime militaire de Raoul Cédras entre 1991 et 1994, Emmanuel Constant avait fait régner la terreur avec son «Fraph» (Front révolutionnaire armé pour le progrès d'Haïti), un groupe paramilitaire destiné à terroriser les partisans du président en exil Jean-Bertrand Aristide.

Emmanuel «Toto» Constant avait fui son pays avant la réinstallation au pouvoir d'Aristide en 1994.

En 2000, la justice haïtienne l'a condamné par contumace à la réclusion à perpétuité pour son rôle dans le massacre perpétré en 1994 dans un bidonville de la commune de Gonaïves.

Exilé aux États-Unis, il a été condamné à 12 ans de prison à New York en 2008 pour crimes financiers.

En mai, le nom de l'ancien homme fort de la dictature militaire avait par deux fois été inscrit sur les manifestes de vols organisés par les services d'immigration des États-Unis, mais des négociations avec le gouvernement haïtien avaient permis le report de cette expulsion.

Le retour mardi en Haïti d'Emmanuel Constant ravive en effet les craintes de troubles.

«Dans le groupe paramilitaire Fraph, il y avait nombre de jeunes et de très jeunes et beaucoup sont encore vivants et au pays. La présence d'Emmanuel Toto Constant en Haïti pourrait les remobiliser et augmenter l'insécurité et les violations de droits de l'homme dans le pays», a alerté Marie-Yolène Gilles, activiste haïtienne.

«La déportation de Toto Constant en ce moment est un geste inamical de la part des États-Unis d'Amérique qui connaissent très bien les faiblesses de l'appareil judiciaire et sécuritaire du pays», a dénoncé cette militante pour la défense des droits de l'homme.